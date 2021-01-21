為何和平醫院封院、部桃卻移出病人？ 施景中憶當年SARS教訓

部立桃醫因疫情擴大，正逐漸「清空病患」。台大醫師施景中在臉書分享這次疫情與2003年和平醫院封院的差別。他認為現在採取「只出不進」作法，是把起火點儘量找到，再分散開來，並拿掉可能擴散的因素，比起和平醫院「只進不出」，台灣有記取當年SARS教訓。

施景中說，2003年和平醫院封院時，他是第5年的主治醫師，雖然他沒在裡面，但週圍有許多人是當年歷經這場浩劫的見證人。他回憶當時傍晚時分，新聞跑馬燈突然打出「和平醫院封院！」。許多家庭主婦進了和平醫院探病完，打算出來去接小孩回家做晚飯，醫院的大門就關上不准出去了。

當年和平醫院封院的原則是「只進不出」，人進去就別想出來了。台北市衛生局希望火源不要擴散。但因為SARS病毒感染力強、致死率高，病人和醫護人員相繼感染和犧牲。一起關在裡面的人心裡都很難受。

相比這次部立桃醫事件，原則是「只出不進」，不要讓其他健康人再進來。桃園衛生局找來全桃園11家大型醫院開會，然後裡面的病人找安全的地方，一批一批分送去治療，只要醫療系統還沒垮，個別病例一定可以得到妥善治療。

施景中比較兩者作法，過去是把火勢控制在一個範圍內，結果火越燒越大，醫院變成病毒的煉毒所，感染者和健康人都一起犧牲。現在是把起火點盡量找到，再分散開來，並把週遭可能會燃燒的都移走，讓火燒不起來。

他認為，如果不要重演和平當年事件，大家也都戴口罩、勤洗手，不去人多的地方，相信這些散在的社區感染是有機會撲滅的。

網友們也響應這則貼文，紛紛表示「感謝部桃這一年為台灣的奉獻」、「當時真的印象深刻，現在看重新播放的新聞還是覺得很不忍心」、「當時還有另一家仁濟醫院也封院。仁濟的封院是異地隔離，就是採取目前部桃的隔離方式」、「戴口罩、勤洗手，不去人多的地方，民眾這樣作才是真正當醫護的後盾。」