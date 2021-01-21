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桃園疫情升溫！陳時中下午2時記者會 確診夫婦足跡時間差受關注

染疫護理師一家足跡畫出「桃園蛋黃區」居民怕爆喊：越來越近了

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染疫護理師一家足跡畫出「桃園蛋黃區」居民怕爆喊：越來越近了

聯合新聞網 / 綜合報導
市政府派清潔大隊在南門市場進行徹底消毒。本報系資料照／記者侯永全攝影
市政府派清潔大隊在南門市場進行徹底消毒。本報系資料照／記者侯永全攝影

民眾把護理師一家三口的足跡用地圖標示出來，發現幾乎都位於桃園蛋黃區。 圖片來源／桃園爆報
民眾把護理師一家三口的足跡用地圖標示出來，發現幾乎都位於桃園蛋黃區。 圖片來源／桃園爆報
部立桃園醫院感染擴大，染疫人士已達10人，指揮中心指揮官陳時中昨(20日)更新護理師一家三口案863、864、865足跡，其中案863、864夫妻分別去過廣德海鮮餐廳、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、一品金湯豆漿王，案865女兒則為摩斯漢堡員工外，去過麥當勞桃園三民店，有網友把三人去過的地方用Google地圖標出來，發現幾乎都在「桃園蛋黃區」，嚇到直說「拜託鄭市長宣布桃園封城」。

因應家庭群聚事件，指揮中心也更新案863、864、865活動足跡，其中案864曾經在1月12日約12:00-17:00到廣德海鮮餐廳、1月13日約11:30-12:15到桃園南門市場、1月16日約09:00-09:20到台北大腸蚵仔麵線、約11:40-12:35到桃園南門市場、約19:00-19:20到福隆粩、1月17日約07:00-10:00到一品金湯豆漿王，而案863有一起到過南門市場，案865女兒則是桃捷A7店的員工，並在1月16日約21:10-21:30到過麥當勞桃園三民店。

對此有桃園居民把足跡圖公布在臉書「桃園爆報」社團，表示都在自家周圍，也驚呼名店也中標，還有網友把三人到過的地方用Google標出來，發現幾乎等於一個框，也象徵桃園的「蛋黃區」，不少民眾看了相當驚慌，直說「我的Line裡面朋友都提醒我要小心了!」、「全桃園都來個大消毒比較保險」、「真的是離市區越來越近了」、「就在我家周圍」、「拜託鄭市長宣布桃園封城」、「桃園淪陷了」、「我才剛去買福隆荖」。

陳時中表示，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，2月1日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀，經醫師評估後採檢者需自付掛號費等費用(檢驗費用由公費支出)；返家後亦應佩戴口罩避免外出，與他人交談時應保持1公尺以上距離。

護理師一家三口案863、864、865足跡。 圖／指揮中心提供
護理師一家三口案863、864、865足跡。 圖／指揮中心提供

確診者足跡再擴大，中央流行疫情指揮中心公布案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，該餐廳在昨天中午客人用完餐後，拉下鐵門。本報系資料照/記者張裕珍攝影
確診者足跡再擴大，中央流行疫情指揮中心公布案864在12日到過桃園區中埔二街的廣德海鮮餐廳，該餐廳在昨天中午客人用完餐後，拉下鐵門。本報系資料照/記者張裕珍攝影

環保局20日下午到一品金湯豆漿外進行環境消毒，附近居民聽聞確診者曾到過，不免感到憂慮。本報系資料照/記者巫鴻瑋攝影
環保局20日下午到一品金湯豆漿外進行環境消毒，附近居民聽聞確診者曾到過，不免感到憂慮。本報系資料照/記者巫鴻瑋攝影

桃園捷運A7站摩斯漢堡店染疫員工足跡出現在麥當勞桃園三民店，昨下午張貼暫停營業公告。記者侯永全／攝影 侯永全
桃園捷運A7站摩斯漢堡店染疫員工足跡出現在麥當勞桃園三民店，昨下午張貼暫停營業公告。記者侯永全／攝影 侯永全

中央流行疫情指揮中心公布，案864曾在1月16日到位於桃園區建國路28號的台北大腸蚵仔麵線。本報系資料照/記者曾健祐攝影
中央流行疫情指揮中心公布，案864曾在1月16日到位於桃園區建國路28號的台北大腸蚵仔麵線。本報系資料照/記者曾健祐攝影

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