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新年走春防疫 法鼓山園區人流限千人、不提供餐飲
農曆新年前疫情升溫。法鼓山表示，今年春節期間法鼓山均不對外提供餐飲服務，避免群聚共餐；同時也取消實體大型法會。走春祈福前，敬請先至各分寺院網站查詢相關公告。
法鼓山表示，新春期間，法鼓山歡迎大眾可至全台各分寺院迎新祈福，籲請大眾一起合作遵守政府防疫規範，今年春節期間法鼓山均不對外提供餐飲服務，避免群聚共餐；同時也取消實體大型法會。
大年初一至初五，法鼓山世界佛教教育園區將協調人流，同時在園人數以千人為限，除了「菩薩在哪裡」新春藝術展、3C多媒體互動，走春活動則以戶外地景藝術為主，看如何將咖啡麻布袋、植物染香芯入景，歡迎大眾代表親友前來祈福，拍照打卡牛轉好運福氣。
法鼓山除夕撞鐘跨年活動，今年將改由僧團法師代表全球信眾撞鐘祈福，現場不開放入園。法鼓山鼓勵民眾透過線上加入跨領域、世代、種族、宗教的「108 for all，為世界祈福」，每天都可至法鼓山活動官網或臉書粉絲團，將喜歡的影片分享給親朋好友，並按讚、留言祝福，盼集合每個小小的好，成就世界大大的好。
2月11日除夕夜晚間9點半起，法鼓山邀請全球網友在螢幕前收看線上直播，透過殊勝的108法華鐘響，將所有人的祝福與善願，藉由社群串聯無遠弗屆，祈願世界平安、人人自在，陪伴彼此度過嶄新的一年。詳情上官網查詢 ( https://newyearbell.ddm.org.tw/ )。。
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