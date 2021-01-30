疫情升溫 黃偉哲取消春節廟宇發放福袋行程

新冠肺炎疫情升溫，台南市長黃偉哲今天下午透過臉書宣布取消農曆春節廟宇發放福袋行程，也希望廟宇社團暫停大型群聚活動。

黃偉哲今天下午以「嚴謹防疫過年、天天平安過日」為題宣布，「取消春節廟宇發放福袋行程」、「春節福袋改採線上發放，近日公布辦法」、「勸導廟宇社團暫停大型群聚活動」、「加強各市場商圈夜市消毒及清潔工作」、「非病患及醫療人員，請避免進出醫療院所及護理、長照機構」等。

黃偉哲指出，難免有些人抱怨提升防疫措施帶來的不習慣，但他要請市民諒解，一定要相信專業，抱持信心，凝聚共識挺醫護，團結支持防疫工作。面對全世界嚴峻的疫情，更要珍惜台灣相對的平安，安心過年，更要健康過日。

台南市政府衛生局今天也發布新聞稿指出，配合中央防疫及因應北部某醫院群聚感染，過年期間又南北移動頻繁，2月1日至2月28日，台南市市3家精神護理之家（衛生福利部嘉南療養院附設精神護理之家、高雄榮民總醫院台南分院附設護理之家及文華精神護理之家）、住宿型長照機構（老人安養養護115家、教養機構25家）全面停止面對面接觸探病。

衛生局建議家屬改採電話或視訊方式關懷家人，衛生局也將視疫情變化滾動式檢討，機動調整，若疫情緩和將提前開放探病，如果疫情更加嚴峻，將採取更嚴格的管制措施。假如有特殊探視需求，經醫師專業評估有急迫性及必要性，可由機構視個案狀況處置。