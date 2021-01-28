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防疫優先 台南東山迎佛祖取消一切公開活動

中央社 / 台南28日電

台南市文化資產管理處今天宣布，國定重要民俗台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今年取消一切公開活動，且謝絕交陪宮廟及信眾隨香，由寺廟內部人員自主辦理核心儀程。

台南市文資處今天指出，國家重要民俗台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，今年預定2月4日（農曆12月23日）及2月21日（農曆正月初十）舉行；因應新冠肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，東山碧軒寺和火山碧雲寺協調以防疫為最優先，取消一切公開活動。

東山碧軒寺和火山碧雲寺決議調整今年舉辦方式，不對外公開，由兩廟內部工作人員、三庄五角頭所屬宮廟共同維持民俗核心儀程，謝絕一切交陪宮廟及陣頭、信眾參與，同時取消鑽轎腳、信眾入廟觀禮、參香與廟外隨香。

文化部2011年指定「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」為國家重要民俗，是台南市東山區和白河地區一年一度重要民俗活動，保留傳統古風，每年吸引許多信眾及交陪宮廟隨香。

「東山迎佛祖」傳承近200年，信眾以徒步走古香路，越過重重山嶺，護送「正二媽」回鑾碧雲寺過年後，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺及遶境周遭庄頭，期間的「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」儀式，非常有特色。

遶境 疫情

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