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疫情加溫 朴子配天宮取消寶貝回娘家團拜活動

中央社 / 嘉義縣28日電

嘉義縣朴子配天宮，每年正月初三「媽祖寶貝回娘家團拜」活動，群聚人數超過5000人，因疫情加溫，廟方決定取消今年團拜，並呼籲過年期間到廟參拜民眾，務必遵守防疫規範。

朴子配天宮農曆正月到三月「御賜燈花」展覽期間，正殿內設有兩株人造牡丹花燈，一株為白色，另外一株為桃紅色。當地習俗，夫妻欲求子者，可向媽祖祈求「燈花」，帶回家放床頭，求得白花可生兒子，求得紅花生女兒。

配天宮總幹事丁廣穎今天表示，求子成功的夫妻，正月初三帶著幼兒回到廟裡參加「媽祖寶貝回娘家團拜」活動，感謝媽祖的幫助，每年參加人數超過5000人，廟方配合防疫，董監事會決定今年取消團拜活動，讓信眾能保持社交距離

不過，丁廣穎表示，今年正月初一「福開廟門」活動，董監事會則決議照常舉行，將在大年初一子時一刻（2月11日晚上11時15分）開廟門；元宵節「御賜燈花」佈置屬靜態活動，照常進行；元宵踩街、元宵節晚會在農曆年後，則視情況再決定續辦或停辦。

丁廣穎說，「御賜燈花」源自清朝嘉慶年間，相傳是嘉慶皇帝同意平定海賊有功的王得祿，在自宅仿造皇宮後花園佈置元宵燈花，讓他年邁兄嫂觀賞，後來王得祿兄嫂認為獨樂樂不如眾樂樂，因此把「御賜燈花」移至配天宮舉辦，配天宮因此傳承「御賜燈花」至今。

丁廣穎強調，過年期間信眾到廟參拜，請遵守廟方人員的指揮及防疫規定，戴口罩、保持社交距離，身體不適、發燒者請勿入廟。

媽祖 社交距離 元宵節

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