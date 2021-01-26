防疫優先 馬公城隍廟春節民俗市集停辦

澎湖農曆春節年假活動中，人潮最多的馬公城隍廟前民俗市集，在防疫優先的前提下，縣長賴峰偉今天宣布今年停辦，此外，為方便管理，明年民俗市集活動將由縣府接手辦理。

農曆春節將屆，馬公城隍廟前民俗市集活動辦理與否，地方有支持有反對，引發論戰。縣長賴峰偉今天下午參加白沙地區治安座談時，宣布今年馬公城隍廟前民俗市集活動停辦，並肯定白沙赤崁社區率先停辦澎湖規模最大的「娘家宴」。

原定大年初一至初五登場的馬公市城隍廟前民俗市集活動，賴峰偉表示，由於是澎湖春節人潮最多、最熱鬧的據點之一，逛街民眾可能難以保持社交距離，在防疫第一的前提下，決定今年停辦，明年起將由縣府來主導辦理。

賴峰偉表示，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央疫情指揮中心強烈建議取消或延後舉辦大型活動，澎湖縣內各公私單位春節聯歡、民俗表演、初二娘家宴與宮廟元宵乞龜等活動，也已大多宣布取消。

馬公城隍廟前民俗市集活動，迄今超過50年的歷史，是澎湖春節年假中最有人氣活動之一，起初範圍只有城隍廟前的光明路段，不過隨著攤位愈來愈多，已延伸至建國、中正、民權和仁愛路口，形成一條熱鬧的市集，讓民眾在過年時有個可以逛街享受年味的地方。