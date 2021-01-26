侯友宜：三峽清水祖師廟取消大年初六慶典

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜今天表示，每年慶典聚集超過萬人參與的三峽清水祖師誕辰活動，今年春節大年初六停止舉行。他並呼籲市民春節不要前往人潮多的地方以利防疫。

新北市長侯友宜今天前往三峽區龍埔國小視察學校寒假活動防疫措施及物資整備，隨後訪視三峽長福巖清水祖師廟對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫作為。

侯友宜接受聯訪表示，春節前，市府就已經呼籲大型宮廟，對於發錢母、發財金等大型活動，取消或縮小規模。三峽清水祖師廟每年大年初六有上萬人參與清水祖師誕辰與神豬慶典，如此的大型活動今年也將取消。

侯友宜說，感謝宮廟在政府要求下取消大型活動，但春節期間難免也有祈福活動，因此，特別叮囑做好相關防疫措施及人流管制。他呼籲市民不要前往人潮多的地方，以利於防疫。

侯友宜表示，春節期間歡迎國人回家，但新北也會將防疫措施與檢疫設備做到位。新北與桃園為生活共同圈，疫情嚴峻的時刻，一定與桃園並肩作戰，同時聽從中央流行疫情指揮中心的防疫指示，提高防疫規格與超前部署。

新北市政府教育局表示，新北市學校在不影響學生權益及民眾生活前提下，持續提供寒假課後照顧、課業輔導及學生育樂營等服務。但各項室內外必要性會議（含研習），每場地不得超過50人，超過者一律取消、延辦、縮小規模、分流或改採線上模式進行。老師也預作研習，萬一疫情持續升溫可以線上教學。

侯友宜在龍埔國小校長黃清海陪同下，至健康中心確認防疫物資整備，檢視學校因應隨時可能升溫的疫情準備。他並要求全市學校務必做好防疫工作，隨時做好疫情可能持續升溫的全面備戰。