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防疫加嚴！台南取消57場廟會遶境 演藝觀眾席採梅花座

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
繼台南北區開基玉皇宮宣布取消萬人遶境，目前台南宮廟已有57場建醮、遶境取消。記者鄭維真／攝影
繼台南北區開基玉皇宮宣布取消萬人遶境，目前台南宮廟已有57場建醮、遶境取消。記者鄭維真／攝影

台南市政府今召開大型活動防疫協調會，宣布新化年貨大街停辦，同時也決議展覽、演藝活動觀眾席採梅花座，市府舉辦的活動若需使用圓桌飲食，須設置隔板，每桌最多坐8人。目前台南市宮廟已取消57場建醮、遶境活動，盼大家共體時艱。

南市府指出，中央流行疫情指揮中心今宣布新增2本土病例，地方對疫情相當謹慎，在協調會中，考量新化年貨大街管制口較為複雜，擔心外縣市民眾難以全部掌控，加上雖有設置電子圍籬，但若太靠近附近住在家裡的居家檢疫者，會持續警示，恐怕無法妥善解決，因此決定停辦新化年貨大街。

另外，文化局常在室內展覽、演藝表演，參與民眾除了要戴口罩、量體溫、實名登記，觀眾席將採梅花座，或是在室內維持1公尺、室外1.5公尺的社交距離。

若市府舉辦的社團、區里活動需要使用圓桌飲食，每桌都必須設置隔板，並以最多坐8人為限。民間商圈舉辦的中大型活動，則要在一周前將防疫計畫提送衛生局審查。

繼台南北區開基玉皇宮宣布取消萬人遶境，目前台南宮廟已有57場建醮、遶境取消，3場延期，其中有24場取消飲食，市府表示，持續與將要舉辦活動的單位溝通，希望大家在疫情嚴峻之際，要辦活動都要提防疫計畫。

年貨大街 遶境 疫情

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