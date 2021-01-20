近20年來頭一遭 中台禪寺取消新春法會、禪七

中台禪寺是中部知名宗教聖地，也是眾多佛教信眾的信仰中心，而為因應防疫，今年首度取消大年初一新春團拜法會、初二精進禪七活動，疫情期間入寺採實名登記、戴口罩、量體溫、酒精消毒雙手，導覽解說暫停預約，禪修課也繼續停辦。

中台禪寺位在南投埔里於2001年9月1日落成啟用，由知名建築師李祖原先生所設計，外觀禪宗古意；其「中台世界博物館」如唐代長安古城，被譽為台灣佛教博物館的「羅浮宮」，是當地知名景點，更是海內外眾多佛教信眾的信仰中心。

而為因應防疫，寺方去年即縮短參觀時間從上午8時開放，調整為上午10時至下午5時，入寺須實名登記、戴口罩、量體溫、酒精消毒雙手，巡禮導覽解說申請暫停開放預約；另，該寺暨所屬各分院、精舍所有禪修課程及活動也全面暫停。

然隨農曆年前，國內疫情有擴大趨勢，寺方也宣布，大年初一的新春團拜法會、初二的精進禪七；寺方表示，新春團拜法會、精進禪七是該寺春節最重要的2個活動，自惟覺老和尚在世時就開始舉辦至今，但今年考量防疫，首度停辦2活動。