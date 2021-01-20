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張麗善宣布新春活動取消 各大廟宇停辦搶頭香防群聚

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
新冠肺炎疫情升溫，雲林縣2021北港燈會、縣府新春團拜及發福袋行程、斗南年貨大街、大埤新春稻草節，西螺福興宮、麥寮拱範宮「搶頭香」活動取消，北港朝天宮無辦搶頭香、如常開放自由參拜。記者陳苡葳／攝影
新冠肺炎疫情升溫，雲林縣2021北港燈會、縣府新春團拜及發福袋行程、斗南年貨大街、大埤新春稻草節，西螺福興宮、麥寮拱範宮「搶頭香」活動取消，北港朝天宮無辦搶頭香、如常開放自由參拜。記者陳苡葳／攝影

新冠肺炎疫情升溫，雲林縣長張麗善今天宣布2021北港燈會、縣府新春團拜及發福袋行程、斗南年貨大街、大埤新春稻草節等活動取消；另西螺福興宮、麥寮拱範宮等宮廟也宣布取消除夕夜「搶頭香」活動，北港朝天宮無辦搶頭香、如常開放自由參拜；褒忠鄉鎮安宮五年千歲大科遶境活動仍照常舉辦，「吃飯擔」活動取消；張麗善提醒參與民眾須配合防疫措施、全程配戴口罩

張麗善指出，2月25日至3月14日北港燈活動為防人潮聚集、有群聚感染之虞確定取消；此外，縣府新春團拜、縣長新春發福袋行程取消。

另斗南年貨大街、大埤新春稻草節取消。為避免疫情擴大及社區傳染風險，張麗善表示，建議室內100人以上、室外500人以上活動暫緩或取消。

麥寮拱範宮表示，今年「搶頭香」、「全國歌唱比賽」、「紅包樂透大放送」等新春活動皆取消，開廟門後開放信眾自由參拜。

西螺福興宮指出，原訂農曆正月初一日子時「萬人躦動－開廟門搶頭香」民俗活動，改以民眾插上頭柱香儀式辦理；「歡喜迎財神開運紅包」領取活動、百萬高空煙火秀照常舉行，參與民眾須配合防疫規定及現場防疫動線，並全程戴口罩。

北港朝天宮說，廟方本就無舉辦搶頭香，今年仍照常開放讓信眾自由參拜，並配合中央流行疫情指揮中心指示，加強落實防疫，信眾須配合量體溫、全程戴口罩，近日也會研議是否恢復「龍門進、虎門出」人潮管制。

褒忠鄉鎮安宮五年千歲大科遶境活動仍照常舉辦，「吃飯擔」活動取消。廟方表示，遶境陣頭因是由各村庄陣頭組成，較能落實防疫，目前將嚴守防疫措施包括實名制、戴口罩等如期舉行。

北港朝天宮 口罩 張麗善

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