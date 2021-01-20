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南崁五福宮安頭香 廟方主委：按傳統舉行
我國疫情升溫，台中大甲鎮瀾宮今天宣布取消除夕搶頭香活動，針對桃園轄內廟宇是否取消相關活動？桃園市長鄭文燦說，將請民政局來統整協調。南崁五福宮主委陳宗賢則說，五福宮為「安頭香」，並非搶頭香，目前仍會按傳統習俗舉行。
南坎五福宮主祀武財神玄壇元帥，廟方從2006年開始，就考量避免信搶頭香推擠，改以集體安頭香方式再插上香爐，針對疫情升溫，大甲鎮瀾宮已取消除夕搶頭香活動，主委陳宗賢說，五福宮本來就不是搶頭香，也反對搶頭香，目前仍會維持傳統舉行安頭香活動。
「民眾開春第一天，來拜拜是必然的」，陳宗賢也說，大家都是虔誠信徒，農曆春節走宮廟很正常，也是台灣的民俗文化，他認為，禁止民眾到廟宇是不對的，但五福宮也不會特別號召大家參與。
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