快訊

美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不強制取消宮廟活動 侯友宜：限縮到最小規模

聯合報 / 記者張哲郢江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜強調所有活動都以防疫為優先。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜強調所有活動都以防疫為優先。記者張哲郢／攝影

每逢春節是許多信徒到各地宮廟參拜的巔峰期，然而今年受到疫情攪亂，各地宮廟活動未定。新北市長侯友宜今日受訪表示，新北市宮廟會以防疫為優先去評估，若照常舉行一定強制戴口罩並限縮在最小規模。

過往春節期間到各地宮廟祈求好運是台灣傳統民間習俗，包括搶頭香、發財金等應景活動，都是民眾朝聖的目標。不過據民政局調查，在過去2周內居家檢疫人數從2千增加到6千，每天以至少3百人在增加，其中又以淡水區目前728人最多，也因此建議新北各區公所在辦活動時勢必要遵照市長侯友宜所提出的標準。

侯友宜說，現在應該要限縮辦理宮廟活動，好控制人潮，讓春節期間各宮廟活動以防疫為優先，希望在辦活動前各宮廟都要跟區公所、民政局報備，彼此合作讓政府給予防疫指導。

侯友宜認為，若像大規模的遶境建議縮減規模甚至取消，畢竟要減少人潮流動在防疫管控上比較方便。侯友宜理解宮廟活動對於民眾具有重大意義，他保證會跟宮廟間持續溝通，在把活動辦得溫馨、快樂之餘，還能兼顧落實防疫。

侯友宜 春節

延伸閱讀

影／春節防疫不發放福袋 侯友宜：改方式送到民眾手中

春節湧現返鄉潮 新北居家檢疫人數暴增突破6千人

中央跟著新北走 侯友宜：防疫仍要超前部署

新北學校結業式改線上舉行 侯友宜：群聚風險太大

相關新聞

影／大學學測將登場 盧秀燕:設防疫應變中心確保安全

大學學測本周五、六即將登場，台中市政府將在台中二中設置防疫應變中心，因應疫情需要。台中市長盧秀燕表示，台中有十個考場，一...

疫情當道是否停辦燈會 佛光山法師也傷神

新冠肺炎疫情升溫，衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，至今已9人染疫，繼台灣燈會宣布取消後，高雄市長陳其邁也宣布停辦高雄燈會...

因應防疫 台中光田與童醫院加強管制措施

各醫院加強管制防疫，光田綜合醫院策略長孫茂勝表示，為因應疫情加重，醫院積極配合政府政策，做最好防護，包括務必戴好口罩、門...

影／疫情升溫 黃敏惠：嘉義市過年發紅包取消

因應疫情升溫，嘉義市長黃敏惠今天表示，新春團拜取消之外，每年過年到廟宇發紅包也暫時取消，為了大家安全著想，尤其鄉親回到嘉...

柯文哲宣布台北燈節延後 年貨大街取消實體活動

繼全台多縣市燈會陸續取消，台北市長柯文哲今天上午舉行記者會，宣布台北燈節也延後。至於原本周四開跑的台北年貨大街，則是停止...

防疫過年喜氣不減 盧秀燕：春聯紅包小提燈另公布發送

台中市長盧秀燕著宣布取消中台灣元宵燈會，她也表示，民眾一向喜愛的春節小物春聯丶小紅包丶元宵小提燈都會透過其他管道發送，時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。