影／不強制取消宮廟活動 侯友宜：限縮到最小規模

每逢春節是許多信徒到各地宮廟參拜的巔峰期，然而今年受到疫情攪亂，各地宮廟活動未定。新北市長侯友宜今日受訪表示，新北市宮廟會以防疫為優先去評估，若照常舉行一定強制戴口罩並限縮在最小規模。

過往春節期間到各地宮廟祈求好運是台灣傳統民間習俗，包括搶頭香、發財金等應景活動，都是民眾朝聖的目標。不過據民政局調查，在過去2周內居家檢疫人數從2千增加到6千，每天以至少3百人在增加，其中又以淡水區目前728人最多，也因此建議新北各區公所在辦活動時勢必要遵照市長侯友宜所提出的標準。

侯友宜說，現在應該要限縮辦理宮廟活動，好控制人潮，讓春節期間各宮廟活動以防疫為優先，希望在辦活動前各宮廟都要跟區公所、民政局報備，彼此合作讓政府給予防疫指導。

侯友宜認為，若像大規模的遶境建議縮減規模甚至取消，畢竟要減少人潮流動在防疫管控上比較方便。侯友宜理解宮廟活動對於民眾具有重大意義，他保證會跟宮廟間持續溝通，在把活動辦得溫馨、快樂之餘，還能兼顧落實防疫。