黃偉哲突停辦鹽水蜂炮 人潮風險是關鍵

全力行銷觀光的台南市長黃偉哲，今天下午決定鹽水蜂炮等春節期間大型活動續辦，晚間卻突然宣布全數停辦，如同他說的「人流」是防疫作戰對象，人潮風險應該是重新考量的關鍵。

黃偉哲今天下午召開市政會議及防疫會議，第一時間決定鹽水蜂炮、鹽水月津港燈節等春節大型活動續辦，若疫情持續擴大，不排除停辦。未料事隔4小時，黃偉哲晚間突然宣布全數停辦。

其實，依黃偉哲施政及行事風格，鹽水蜂炮等大型活動，確實能讓台南在春節期間大賺觀光財，但黃偉哲也了解到人潮群聚帶來的風險，才會和中央流行疫情指揮中心討論後，全數取消春節期間所有大型活動。

黃偉哲認為，「人流」是這波防疫作戰的主要對象，病毒只分社交距離，不分人際關係。黃偉哲今晚告訴中央社記者，若是續辦，人力財力投下去，不辦不行，但辦了又害怕，不如先停辦，待疫情趨緩，再研究是否恢復辦理。

他表示，中央去年做出斷然措施，這個斷然措施救了大家；日本和韓國就是斷然措施採取太晚，導致已感染民眾入境，造成大規模感染，到現在還一發不可收拾。

因此，黃偉哲和中央流行疫情指揮中心討論後，宣布停辦鹽水蜂炮等春節期間等大型活動，同時也尊重中央決定；黃偉哲相信「該斷則斷、不斷必亂」，必要時視疫情嚴重程度，該管制就管制。

鹽水蜂炮聞名海內外，原定農曆正月14日（今年2月25日）登場，農曆正月15日（今年2月26日）元宵夜進入最高潮，這項活動自清朝以來已傳承約200年，是台南農曆春節假期的盛事。而鹽水月津港燈節今年進入第10年，原預定2月6日登場，3月1日閉幕。