快訊

日本再添2起變種病毒病例 沖繩發布緊急事態

疫情擴散如臨大敵 國防部傍晚下令：全體官兵避免前往桃園

因應疫情 台東元宵炮炸寒單採實名制

中央社 / 台東縣19日電

台東元宵重頭戲炮炸寒單（邯鄲）和陣頭繞境，目前維持如期舉行，不過因配合防疫，陣頭遶境採實名制，報名時必須要交隊員名冊，主辦單位天后宮也會成立防疫小組。

負責炮炸寒單的玄武堂主李建智及陣頭遶境的天后宮表示，屆時如疫情嚴峻，會遵照中央疫情指揮中心的指示辦理，目前仍持續準備中。

台東天后宮指出，今年舉辦元宵遶境活動，15日起受理報名至春節後2月18日，19日抽籤。期間仍會密切注意中央防疫指揮中心的進展應變。

台東天后宮表示，今年除成立籌備會、評審小組、隊伍後組清掃環境小組、交通督導及維安小組外，特別成立防疫小組，針對疫情變化應變。目前受理報名時，各隊的隊員名冊需繳交以供防疫實名制用，並增置熱像儀管制入大殿人員。

台東縣政府晚間公布，有關元宵遶境活動，縣府將與天后宮協調是否縮小規模或停辦，如辦理也將依循中央指揮中心群聚活動的指引，研擬嚴謹防疫作為，後續訊息待協調後公布。

另外，有鑒於桃園醫院群聚感染的疫情擴大，台東縣政府設立災害應變中心公告網址http://59.125.241.181/dspost/，後續有關疫情相關資訊及縣府各局處因應疫情辦理相關活動情形，皆於看板公告周知，請民眾善加利用。

疫情 天后宮 台東

延伸閱讀

寒假在即！國內疫情升溫 教育部發布5點通報

中央跟著新北走 侯友宜：防疫仍要超前部署

再增院內感染 賴清德籲：同舟共濟攜手抗疫

疫情升溫 高市社會局：將更嚴格落實防疫

相關新聞

網友籲取消燈會撐醫護！黃偉哲宣布取消燈節、鹽水蜂炮

新冠肺炎本土確診案例增加，許多縣市陸續宣布停辦大型活動，台南市長黃偉哲今傍晚在臉書發文呼籲大家遵守防疫措施，卻引來大批網...

台灣燈會32年首停辦創作者心血怎辦？ 觀光局回應了

台灣新冠肺炎防疫出現醫院群聚感染，今天又增四例本土案例，防疫再度緊張。行政院今下午宣布今年台灣燈會停辦，這也是32年來首...

鹽水蜂炮、月津港燈節因應疫情取消 地方錯愕

疫情嚴峻，台南市長黃偉哲今晚緊急宣布取消鹽水蜂炮及月津港燈節，地方錯愕難掩失望，但尊重市府決定...

2021台北國際電玩展將如期舉行 實聯制+人流限制入場

去年初受到疫情影響，首當其衝取消實體展會的台北國際電玩展，今年將於下週1月28日至1月31日於南港展覽館舉行的實體展會活...

防疫優先 苗栗縣長徐耀昌取消年初一發福袋行程

苗栗縣長徐耀昌每年大年初一，都會到各大廟宇發放福袋， 因應疫情持續升溫，健康第一、防疫優先， 取消今年發福袋行程。

不一樣的年！ 台中市府取消年貨大街、新丁粄等大活動

台中市長盧秀燕今日下午召開緊急內部會議，除宣布2021中台灣元宵燈會取消，客委會表示，台中東勢新丁粄節今年首度停辦，落實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。