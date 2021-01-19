因應疫情 台東元宵炮炸寒單採實名制

台東元宵重頭戲炮炸寒單（邯鄲）和陣頭繞境，目前維持如期舉行，不過因配合防疫，陣頭遶境採實名制，報名時必須要交隊員名冊，主辦單位天后宮也會成立防疫小組。

負責炮炸寒單的玄武堂主李建智及陣頭遶境的天后宮表示，屆時如疫情嚴峻，會遵照中央疫情指揮中心的指示辦理，目前仍持續準備中。

台東天后宮指出，今年舉辦元宵遶境活動，15日起受理報名至春節後2月18日，19日抽籤。期間仍會密切注意中央防疫指揮中心的進展應變。

台東天后宮表示，今年除成立籌備會、評審小組、隊伍後組清掃環境小組、交通督導及維安小組外，特別成立防疫小組，針對疫情變化應變。目前受理報名時，各隊的隊員名冊需繳交以供防疫實名制用，並增置熱像儀管制入大殿人員。

台東縣政府晚間公布，有關元宵遶境活動，縣府將與天后宮協調是否縮小規模或停辦，如辦理也將依循中央指揮中心群聚活動的指引，研擬嚴謹防疫作為，後續訊息待協調後公布。

另外，有鑒於桃園醫院群聚感染的疫情擴大，台東縣政府設立災害應變中心公告網址http://59.125.241.181/dspost/，後續有關疫情相關資訊及縣府各局處因應疫情辦理相關活動情形，皆於看板公告周知，請民眾善加利用。