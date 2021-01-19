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王浩宇效應出現 民進黨盼黃捷低調面對罷免

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷。本報資料照片
高雄市議員黃捷。本報資料照片

黃捷罷免案將登場，原先綠營採取較高調出擊方式面對，多位綠營民代現身力挺，與綠營友好的立委林昶佐更和多位綠營民代同黃捷在立院開記者會；黃捷陣營原評估，罷免案通過機會不大，希望催出不同意票壓過同意票。但在王浩宇罷免案通過後，綠營也開始出現危機感，近來黨內出現應低調以對的聲浪。

據了解，近日除了高雄市政府、在地綠委許智傑，連身兼民進黨主席的總統蔡英文，都交代黨秘書長林錫耀要注意黃捷罷免案的發展。

民進黨內部分意見認為，高調應戰的風險太大，若不同意票未能壓過同意票，形同在幫助「罷捷」衝投票率。

綠營人士也指出，若要衝高不同意票，勢必動員民進黨在地組織，但黃捷並非黨員，要將資源投入在黃身上，黨內並非沒有意見。

許智傑說，黃捷是一位認真、專業、謙虛的議員，希望大家對罷免黃捷這件事能理性看待，看她實質上的問政及基層的服務，不要變成藍綠對決，也希望能夠用比較低調的方式處理，不要去擴大雙方面的對立。

綠營另一派意見則認為，民進黨應積極協助黃捷罷免案。高雄市黨部主委趙天麟表示，黃捷之所以會被人提案罷免，是因為她監督高雄市前市長韓國瑜相當有力，罷免理由中還指黃捷聲援香港，可能會違反港區國安法，以這種中國觀點來對中華民國台灣的高雄市議員進行罷免，實在太荒謬了，希望能給黃捷更多實質的幫助。

王浩宇 罷免 黃捷 民進黨

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