「王浩宇大家都討厭」 換黃捷危險了？沈富雄預言她的結局

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日投開票，選舉人數逾32萬人的中壢，以8萬多票罷免王成功，也引起外界關注將於2月6日舉行的無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票。前立委沈富雄對此分析王浩宇與黃捷的罷免案，並預言了黃捷的公投結局。

王浩宇被罷免成功後，國民黨台北市議員游淑慧爆料王有可能轉戰台北市南港、內湖選區，沈富雄18日在政論節目《平論無雙》直言，王浩宇「唱歌唱不過高嘉瑜，哪有希望？」

沈富雄提到最近和罷免案相關的當事人講話要特別小心，像是台灣基進立委陳柏惟不認2019年在臉書發的雞排祭品文，「說雞排有限定、不算，講這種話，大家越想吃這個雞排」；民進黨也說政黨不要干預，越是動員對方出來投票，「反作用力滿大的」。

至於下一個面臨罷免公投的黃捷，是否處於危險？沈富雄認為，和王浩宇狀況不一樣，「王浩宇是大家都討厭，黃捷是很多人喜歡，也很多人討厭」。他分析最後開出來的票，同意罷免王浩宇和不同意罷免王浩宇是9：1，而黃捷的情況不一樣，預測同意罷免和不同意罷免間的票恐怕非常接近。

黃捷對罷免案則表示會秉持言行、付出經得起檢驗的心情，持續努力，在表現上面，當然火力一定要全開，希望認同她、願意給她肯定、鼓勵的民眾，可以投下不同意票。