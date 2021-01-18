影／台中里長發起罷免陳柏惟 羅智強：陳與王浩宇八七像
台中市大里區立仁里長鄭伯其響應台北市議員羅智強割萊委行動，將發動罷免台灣基進立委陳柏惟。羅智強今天在大甲鎮瀾宮接受採訪時表示，桃園市議員王浩宇挺萊豬被罷免成功，他很高興台中人站出來要罷免萊豬立委陳柏惟，他說，如果說王浩宇是全台灣最挺萊豬議員，陳柏惟大概是全台灣最挺萊豬的立委。
羅智強說，陳柏惟和王浩宇很相似，約有87%，陳柏惟是王浩宇的2.0，很高興割萊委的行動，台中也開始有人響應，自己在全台街頭演講已283場，從台北騎腳踏車要到屏東，沿路聽到很多人說，民進黨野蠻將萊豬放進台灣，引發憤怒和不滿，但民進黨不當一回事，只好透過反萊豬公投和割萊委罷免，這是將萊豬踢出台灣二個重要路徑，相輔相成。
他說，自己在台北發起罷免台北市立委吳思瑤，很高興第二位割萊委對象出現，由台中市里長鄭伯其發起罷免立委陳柏惟。他說，王浩宇被罷免成功後，民進黨從上到下都說，不要操作對立，但過去蔡英文總統面對罷免時說，罷免和選舉都是人民的權利，民意代表要全力以赴，以前綠營發動罷免叫所謂的民主，今日同樣發動罷免王浩宇，被扣上仇恨和對立的帽子，羅智強說：「蔡英文，你是金魚腦嗎？」半年前講過的話現在卻忘了。
羅智強說，如果現在罷免王浩宇叫做對立，就將憲法廢了，因為這是憲法的規定，如果這叫做仇恨和對立，他要蔡英文總統下台，因為是她先挑起仇恨和對立。
他說，不是沒給萊豬立委機會，他曾在立法院表決前告訴吳思瑤，沒有一定要罷免她，如果在萊豬案表決時她棄權不要投票，就停止罷免行動，但她最後背叛台北市民，同樣，陳柏惟也背叛台中市民，只好請他們接受市民檢驗。
對於陳柏惟昨回應，尊重民眾意見，但罷免應有正當理由，並在臉書貼文「我會繼續在衛環委員會努力」，羅智強今天反嗆，背叛台中市民食安健康。還不正當嗎？台中市民有多少比例反對萊豬，還不正當嗎？陳要先反省自己，陳挺萊豬和王浩宇沒兩樣。羅智強說，罷免非常困難，不會一帆風順，但要萊委接受檢驗，為自己護航萊豬的行為，告訴台中市民，為何要讓台中市民吃萊豬。
鄭伯其號稱萊委殺手里長，他表示，他是三個孩子的爸，這段期間已看不下去，民進黨台中市立委不顧台中市的食安，不和孩童站在一起，尤其他發起要罷免的陳柏惟，長期言論充滿腥羶色，他當選後，政見完全沒實現、也沒提案，陳柏惟還公開支持大麻合法化；對於台中人最重視的空汙問題，陳在選前開的政見支票，到今天為止沒實現，對台中空汙問題漠不關心。
立委陳柏惟辦公室今天說明，陳柏惟今天北上，預計中午13時在立法院說明。
鄭伯其、羅智強與台中市議員羅廷瑋今日到大甲鎮瀾宮祈求媽祖保佑保護國人身體健康，鄭伯其向媽祖上香時說，求媽祖保佑罷免陳柏惟能成功。
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