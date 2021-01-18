影／台中里長發起罷免陳柏惟 羅智強：陳與王浩宇八七像

台中市大里區立仁里長鄭伯其響應台北市議員羅智強割萊委行動，將發動罷免台灣基進立委陳柏惟。羅智強今天在大甲鎮瀾宮接受採訪時表示，桃園市議員王浩宇挺萊豬被罷免成功，他很高興台中人站出來要罷免萊豬立委陳柏惟，他說，如果說王浩宇是全台灣最挺萊豬議員，陳柏惟大概是全台灣最挺萊豬的立委。

羅智強說，陳柏惟和王浩宇很相似，約有87%，陳柏惟是王浩宇的2.0，很高興割萊委的行動，台中也開始有人響應，自己在全台街頭演講已283場，從台北騎腳踏車要到屏東，沿路聽到很多人說，民進黨野蠻將萊豬放進台灣，引發憤怒和不滿，但民進黨不當一回事，只好透過反萊豬公投和割萊委罷免，這是將萊豬踢出台灣二個重要路徑，相輔相成。

他說，自己在台北發起罷免台北市立委吳思瑤，很高興第二位割萊委對象出現，由台中市里長鄭伯其發起罷免立委陳柏惟。他說，王浩宇被罷免成功後，民進黨從上到下都說，不要操作對立，但過去蔡英文總統面對罷免時說，罷免和選舉都是人民的權利，民意代表要全力以赴，以前綠營發動罷免叫所謂的民主，今日同樣發動罷免王浩宇，被扣上仇恨和對立的帽子，羅智強說：「蔡英文，你是金魚腦嗎？」半年前講過的話現在卻忘了。

羅智強說，如果現在罷免王浩宇叫做對立，就將憲法廢了，因為這是憲法的規定，如果這叫做仇恨和對立，他要蔡英文總統下台，因為是她先挑起仇恨和對立。

他說，不是沒給萊豬立委機會，他曾在立法院表決前告訴吳思瑤，沒有一定要罷免她，如果在萊豬案表決時她棄權不要投票，就停止罷免行動，但她最後背叛台北市民，同樣，陳柏惟也背叛台中市民，只好請他們接受市民檢驗。

對於陳柏惟昨回應，尊重民眾意見，但罷免應有正當理由，並在臉書貼文「我會繼續在衛環委員會努力」，羅智強今天反嗆，背叛台中市民食安健康。還不正當嗎？台中市民有多少比例反對萊豬，還不正當嗎？陳要先反省自己，陳挺萊豬和王浩宇沒兩樣。羅智強說，罷免非常困難，不會一帆風順，但要萊委接受檢驗，為自己護航萊豬的行為，告訴台中市民，為何要讓台中市民吃萊豬。

鄭伯其號稱萊委殺手里長，他表示，他是三個孩子的爸，這段期間已看不下去，民進黨台中市立委不顧台中市的食安，不和孩童站在一起，尤其他發起要罷免的陳柏惟，長期言論充滿腥羶色，他當選後，政見完全沒實現、也沒提案，陳柏惟還公開支持大麻合法化；對於台中人最重視的空汙問題，陳在選前開的政見支票，到今天為止沒實現，對台中空汙問題漠不關心。

立委陳柏惟辦公室今天說明，陳柏惟今天北上，預計中午13時在立法院說明。