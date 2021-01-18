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宅神不認雞排祭品文「嗆賭也沒種」 陳柏惟：我憐憫他

聯合新聞網 / 綜合報導
陳柏惟2019年發的雞排祭品文被翻出。圖／取自臉書
陳柏惟2019年發的雞排祭品文被翻出。圖／取自臉書

桃園市議員王浩宇罷免案成功通過，網友翻出立委陳柏惟2019年的祭品文，他當時放話，若2020年他與王浩宇、黃捷三人都被罷免，他願意請全台灣人吃雞排。然而陳柏惟卻回應，當時時空背景不同，又發文直言「本留言串開放連2021跟2020都看不懂的羞辱我」，宅神朱學恒狠酸「連嗆賭都沒種面對」，陳則回嗆「我會憐憫他（朱）」。

王浩宇罷免案通過，成為歷史上首位被罷免的六都市議員，網友發現，陳柏惟曾於2019年在臉書貼文指出，「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功我請全台灣人吃雞排，我還保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加cheese」。

該篇貼文指的正是他、王浩宇、黃捷，如今王浩宇已被罷免，不少網友留言「雞排達成1/3」、「恭喜罷掉一個了，加油，下一個黃捷等著」、「雞排要辣不切」、「王浩宇已被罷免掉！剩下這兩小議員剉例等，2/6請鳳山區民罷免黃捷成功，3Q就等著罷免」。

對此，陳柏惟表示，「我不會特別針對這件事情跟他們答嘴鼓，事實上，我們不會拿高中聯考的答案去回答大學期末考的考卷，2019年大家知道時空背景不一樣，當時是由一群人在拱說要罷免我，他們忽略了，我當時根本連公職的身分都沒有」。

此番言論讓朱學恆狠酸，身為台派的陳柏惟連嗆賭都這麼沒種，不敢面對，也只能繼續笑他了，打賭都不敢，是要怎麼打仗。

陳柏惟昨日再度發文表示「本留言串開放連2021跟2020都看不懂的羞辱我，我概括承受，我會繼續在衛環委員會努力」。他也在留言串補充「朱學恒已空中報名，我會憐憫他」。

許多網友再度留言「龜縮就是龜縮」、「我不懂，所以說雞排勒？」、「現在在你身上已經看不到當初那個競選立委的陳柏惟了，果然人一有權有勢就會忘了初衷」，也有網友聲援陳柏惟，留言「國民識字率真的需要加強」、「加油喔！我們超喜歡你這種年輕朋友！用熱情和熱血和理性愛顧台灣！」

王浩宇 罷免 陳柏惟 黃捷 朱學恒

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