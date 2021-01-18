他任王浩宇罷免投票工作人員 除了薪資還有一項大福利

上周六（16日）舉行民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票，同意票高達八萬四五八二票，王遭罷免成功。一名網友分享擔任罷王投開票所的工作人員心得，很多人大讚CP值高，還有零食吃到飽。

一名網友在PTT分享日前擔任罷王投開票所工作人員，行前的周末要參加2小時的公所講習。當天如果擔任管理員，要接受主任的任務分配，包括幫民眾量體溫、對身分證、引導領票、對名冊等等；開票階段為唱跳亮票、複誦計票、整理開過的票，最後則要比對總票數、恢復會場原貌等。

若是擔任監察員，則要坐在票箱附近和站在圈票數監視，也要協助開票，但錢會比管理員少兩三百元，社會人士可報名管理員或監察員，主任及主監則由具公務員資格者擔綱。

關於待遇的部分，他表示當天可領到1900元津貼，之前的行前會也有200元車馬費，除了午餐以外，委員會會撥一筆事務費給工作人員買零食飲料，他所在的投票所買的零食包括各式餅乾、麵包、手搖熱飲、燒仙草、喉糖、橘子、氣泡水等等。

原PO指出這次罷免投票下午4點40分就開票完成，5點15分收拾完畢下班，總統三合一大選的話會開到6、7點，市長多合一選舉則會拖到8、9點，但津貼會比罷免投票多一些。他希望藉由分享順便推廣民眾能踴躍報名擔任投票工作人員，也算是一種特殊體驗。

網友表示：「怎麼感覺主要福利是食物」、「食物真的是吃到不要不要的 」、「四點半就打烊收工，罷免選務真的CP值超高」、「這薪水比跑一天熊貓還多」。但也有人指出，零食點心的部分要看主任，有些主任很大方用力花，有些把錢放口袋不拿出來你也沒辦法。

桃園市議員王浩宇被罷免成功，同意票高達8萬4582票。王浩宇服務處大門深鎖，王當晚在一手創辦的「我是中壢人」簡短留下十四字感謝支持者。昨晚則在臉書表示，終於能放下近期龐大的壓力，也會把一些時間留給自己檢討、反省，繼續為台灣努力。