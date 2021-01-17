罷免王浩宇一葉知秋 學者：民意反彈

針對桃園市議員王浩宇被罷免，可從中看出民意對蔡政府的反彈，東華民族社工系教授施正鋒17日受訪指出，未來罷免高雄市議員黃捷及台中立委陳柏惟，均可視為2022縣市長選舉的前哨戰；但政大政研所教授曲兆祥強調，中壢選民結構藍大於綠，黃捷所在選區則是綠大於藍，藍營若想趁勝追擊，有相當的困難。

罷免王浩宇一葉知秋

「王浩宇被罷免跟他的人格特質有關，很多人說他是『全國不分區議員』，住海邊管得很寬。」但王浩宇罷免成功也反映人民對蔡政府的反彈，施正鋒指出，包括美國萊豬進口，到現在還是沒講清楚交換到什麼；其次就是中天關台，連一些中間選民也覺得好像回到威權時代。

然而曲兆祥表示，王浩宇畢竟只是一個選區的市議員，拿來預估桃園市長或總統有點太遠；但有句成語叫「一葉知秋」，由此可以看出民意走向；從中壢區擴大來看桃園市，選民結構還是有點藍大於綠的味道，「如果藍綠強力對抗，至少在這個選區裡，對綠營是有點不利。」

易造成社會紛爭對立

施正鋒則說，「罷免王浩宇有這麼高票數，是因為市議員是複數選區，很多要罷免他的人，選舉時本來就不支持他。」但如果藍營要罷免掉萊豬立委，可能就沒那麼簡單，因為單一選區對決，執政黨動員的力道也會很強，要看在野整合努力得怎麼樣。

「這確實會讓藍營覺得初嘗勝利，甚至有點報復後的快感。」曲兆祥指出，因為去年6月韓國瑜在高雄市被罷免掉，難免讓國民黨覺得報復成功，但誇大局部戰果是過早的推論，因為這次黃捷的選區選民結構是綠大於藍；但罷免行動會助長政治報復的作風，對政治穩定是負面的，會造成社會紛爭對立。

單一選區罷免門檻低

曲兆祥強調，現在罷免制度對單一選區選出來的人門檻太低，「但對於複數選區的民意代表，就像昨天的王浩宇，門檻又太高！」王浩宇是以中壢區的第3高票當選，可是罷免他卻要他當選票數的5倍多；反觀單一選區，當選要拿到45~50%的選票才能選上，但被罷免掉只需要4分之1的選票，未來可能需要修法改善。

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