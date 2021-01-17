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王浩宇服務處大門有人送恭喜花圈 友人：他在外地休息

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
王浩宇服務處外擺著花圈，寫「罷免成功」。記者鄭國樑／攝影
王浩宇服務處外擺著花圈，寫「罷免成功」。記者鄭國樑／攝影

桃園市議員王浩宇罷免案昨天投票過關，王浩宇除了昨晚在粉絲團「我是中壢人」簡短表示衷心感謝支持他的朋友，沒再公開露面和談話。地方人士説，王目前在外地休息，未來只需專注在事業上就好。

王浩宇的臉書也在上周PO完幫學校改善設備之後就暫時關掉，被解讀可能因為短時間不是政治人物，臉書不需要推給大家看。不過「我是中壢人」仍會繼續經營服務，畢竟月流量700萬仍是全國最高，還是很強有一定的實力。

據了解，王浩宇和朋友私下聚會的場合，對於罷免案還是強調感謝、支持和尊重，鄭文燦市長是否來電話慰問，王沒有直接回答，只説「想得到的人都有關心」。

另外，因為要卸任，王浩宇服務處辦公室22日（周五）要熄燈，必須做相關的處置，王已經和工作團隊開過會，大家分工，同時加速還沒完成的選民服務，服務處六、日原本就休息，明天一樣有工作人員，但只收拾內部物品、整理資料，不對外開放。

地方人士表示，王浩宇面對罷免案心情很平靜，去年12月底萊豬事件被國民黨激化後，把萊豬和罷免扯在一起，宣傳罷免王浩宇就是教訓民進黨、教訓蔡英文，雖然王一直配合民進黨冷處理，甚至昨天中午1點以前，估計投票人數還不到8萬人，罷免案過關機會低，但是中午過後另一波催票行動冒出來，也是罷免案過關的關鍵原因之一，王浩宇已經有被罷免的心理準備。現在來看當初冷處理的戰術，一樣還是對的。

地方人士指出，王浩宇對罷王總部的發起人唐平榮、執行長邱仁德沒有怨懟，當民意代表的壓力非常大，要承擔的不只是自己的事情，還有選民的事情，沒有民意代表的身分，壓力少很多，王浩宇可以自由自在做個生意人，當公司老闆，如果結束政治上的工作，把生意事業顧好就好。

王浩宇市議員中壢服務處假日休息，不過警方認定點駐守。記者鄭國樑／攝影
王浩宇市議員中壢服務處假日休息，不過警方認定點駐守。記者鄭國樑／攝影

王浩宇 罷免

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