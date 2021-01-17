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還沒聯絡上王浩宇 黃捷：會火力全開讓人看到表現

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員黃捷今上午到鳳山第二公有市場拜年、發放春聯。記者蔡孟妤／攝影
高雄市議員黃捷今上午到鳳山第二公有市場拜年、發放春聯。記者蔡孟妤／攝影

桃園市議員王浩宇罷免成功，也即將舉行罷免投票的高雄市議員黃捷今說，地方的選民結構不太一樣，氛圍可能也不太一樣，很難類比，她會秉持言行、付出經得起檢驗的心情，持續努力，也希望認同她、願意給她肯定、鼓勵的民眾，可以投下不同意票。被問是否有傳訊息關心王浩宇？她說目前還沒有聯絡上。

黃捷今上午到鳳山第二公有市場拜年、發放春聯，針對王浩宇昨被罷免，外界解讀不僅是對王個人不滿意，也包含的討厭民進黨成分，黃捷說，桃園的情況她不了解，不能鳳山類比，她不宜多加評論或揣測。她只知道在鳳山，要能盡量全力付出，努力爭取選民的認同。

黃捷說，希望鳳山的選民可以支持她、力挺她，希望大家可以投不同意票來表達希望留住她的心情。

黃捷說，她的投票還是看鳳山的選民對她的感受，還有對她努力的檢驗。相信過去2年不管是什麼議題，她都很正面的面對，也很努力希望把每個議題做到最好，在選民服務上也全心全力把她所有的時間心力都奉獻給鳳山選民，相信過去2年一路走來是經得起檢驗的，也相信大家會投下不同意票來給她支持。

被問到外界認為罷免投票結果是國民黨再起的機會，黃捷說，回歸到就是他們自己黨內的策略，她是不清楚他黨目前的想法是什麼，但她作為鳳山的無黨籍議員，就是以鳳山的選民為重，全心全意為鳳山的選民服務。

看到王的罷免案通過會不會緊張？黃捷說，第一時間看到，因為她知道每個地方的選民結構不太一樣，氛圍可能也不太一樣，所以很難去類比或評論。她自認是一直在接受檢驗的政治人物，她會秉持言行、付出都要經得起檢驗的心情持續努力當中。

對於立委陳柏惟曾發祭品文說，如果王浩宇和黃捷一起被罷免的話，請全台灣的人吃雞排，黃捷說，這好像是1年多前的事，可能要問陳，對他的承諾還算不算數。被問到是否有傳訊息關心王浩宇？黃捷說，目前還沒有聯絡上。

黃捷也說，罷捷團體二階段連署份數確實超過門檻，她會正面面對，也希望投票的時候，認同她、願意給她肯定及鼓勵的民眾可以投下不同意票。

罷捷投票將於2月6日舉行，對於未來幾天，黃捷說，她一樣要把市政工作，不管是議會問政還是地方服務，都要再更努力的讓大家看到過去這2年的成果，在表現上面，當然火力一定要全開，要讓大家知道，她就是一直都盡心盡力把鳳山民眾的需求放在心上，心力也都是貢獻給鳳山的民眾。

對於罷捷團體的遊行和罷捷之夜，是否有反制動作？黃捷說，希望大家透過她市政的表現，來給予她最後的決定，相關的活動都還是以市政工作為主，還是要把該做的事情做好，才是最重要。

她並表示，投票罷免本來就是人民的公民權，她一直很尊重大家行使公民的權利，但相信只要她經得起檢驗，就可以通過這個考驗。

黃捷妹妹黃蓉說，很心疼姊姊，黃捷從小就很會照顧大家、很熱心助人。有力挺黃捷的婦人對黃捷比讚，還有花店老闆送花給黃捷表示支持，表示會站出來投反對票，不過也有騎車婦人經過 嗆聲「2月6日一定去投」。

黃捷今拜年、發春聯，有少部分民眾沒收下春聯，黃捷說，有很多民眾家裡本來就沒有貼，就會說不用，因為家裡很多了，這是常有的事，她不會介意。

高雄市議員黃捷今上午到鳳山第二公有市場拜年、發放春聯。記者蔡孟妤／攝影
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王浩宇 罷免

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