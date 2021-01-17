罷王浩宇等人後 3Q哥兌現豪賭雞排？眼尖網友：騙很大

桃園市議員王浩宇罷免案昨投票，選舉人數逾32萬人的中壢，以8萬多票罷免王浩宇通過。國民黨台北市議員游淑慧則在臉書貼出台灣基進立委陳柏惟去年臉書寫「三個都罷免成功，我請全台灣人吃雞排！」的貼文。游淑慧說，3Q哥真是豪華賭注，2300萬片雞排，他要開始存錢了；不多啦，11億。

游淑慧在臉書貼出3Q陳柏惟去年7月9日的臉書貼文，陳柏惟去年貼文表示「跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇！連我們三個小議員都罷不掉」、陳柏惟還貼文「2020三個都罷免成功，我請全台灣人吃雞排！」

罷免王浩宇通過之後，國民黨議員游淑慧在臉書表示，這是屬於中壢市民的；政治人物都要學會自律和謙卑；讓執政黨嘗到多行不義必自斃。

游淑慧也說，開心，3分之一片雞排到手，大家繼續努力！3Q哥真是豪華賭注，2300萬片雞排，他要開始存錢了；不多啦，11億。

游淑慧的臉書貼文後，有網友留言，「真的？雖是因人品不是為G排罷他，但我是海線人我會努力~」「乾杯，為3分之2的雞排努力，下架無能民代……」 、還有網友留言，「2300萬隻雞表示.......怕.jpg」。