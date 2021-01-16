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王浩宇遭罷免成功 地方人士點出三大原因

確定遭罷免 王浩宇臉書粉絲團發文曝心聲

罷王成功 罷王總部呼籲不要再製造對立

聯合報 / 記者鄭國樑高宇震／桃園即時報導
霸王總部熱烈慶祝罷免王浩宇成功。記者鄭國樑／攝影
霸王總部熱烈慶祝罷免王浩宇成功。記者鄭國樑／攝影

桃園市中壢區議員王浩宇罷免案昨天投票，結果同意罷免有效票8萬4582票，而且高於不同意票數，跨過門檻8萬1940票，王浩宇被罷免。

王浩宇晚上約7點10分，在=我是中壢人」粉團留言：衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝。

罷免王浩宇總部發起人唐平榮表示，罷免王浩宇成功，不但創造中立的歷史，也創造台灣的歷史，也是全台灣人民的勝利，因為行使罷免的公權力下架一造謠、抹黑、製造對立的議員，台灣人看到罷王總部用這種方式，制衡一位錯誤的議員，相信以後的台灣政治人物都能夠謹言慎行，對得起台灣的選民。

唐平榮認為，王浩宇還年輕才32歲，從政的歷程還很長，這次發起罷免王浩宇的行動，不是要扼殺他的政治生命，而是讓他上很重要的一課。唐平榮説2014年王浩宇當選桃園市議員，連他都很興奮，因為1位27歲的年輕人能夠透過社群媒體的方式當選，而且花費非常少，新的競選模式讓人覺得非常好，但是經過6年他「走鐘（閩南語走偏的意思）」了，中壢人覺得應該要給他一個警惕。

唐平榮鼓勵王浩宇「不要放棄當初從政的熱誠，保持初心」，不要再製造對立，用47萬的粉絲專頁為中壢人真正做好事，台灣的社會不缺少負面價值，而是缺少正向的力量。

「褻瀆聖靈的人是不可原諒的」，邱仁德說明，當初唐平榮問為什麼要罷免王浩宇，他指著家裡的匾額「基督是我家之主」，説因為王浩宇在2018年打擊台北市一位市長候選人的時候，用了褻瀆聖靈的話，加上王浩宇在政壇的表現，從那個時候就開始醞釀如果有機會的話要罷免他。邱仁德希望王浩宇能夠回到教會，面對上帝面對自己的信仰。

罷免王浩宇這次雖然強調公民覺醒沒有政黨色彩，但是在罷免成功後，霸王總部仍然表示感謝國民黨、時代力量、綠黨、民眾黨的支持。

王浩宇在粉絲團簡短幾句話感謝支持者。圖／擷取臉書「我是中壢人」
王浩宇在粉絲團簡短幾句話感謝支持者。圖／擷取臉書「我是中壢人」

王浩宇 罷免

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