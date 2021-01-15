天倫夢碎…鳳山禮品行火警3死1命危 全家僅2人逃過一劫

高雄市鳳山區某禮品店今天凌晨發生火警，造成屋內4人有3人不治死亡，僅1歲女嬰仍在搶救。昨晚外出應酬的屋主陳姓男子及在外就學的大兒子逃過一劫，警消正釐清起火原因。

高雄市政府消防局第三大隊副大隊長吳佩城上午表示，目前初判起火點在2樓房間，警消入內搶救，在3樓外走道發現70歲程姓老婦、2樓浴室發現10歲的武姓女童，33歲武姓婦人則是抱著1歲女嬰從3樓墜落。目前僅1歲陳姓女嬰恢復心跳，其餘3人均宣告不治。

高雄市政府警察局鳳山分局指出，禮品店屋主陳姓男子從事紅茶店及家裡的禮品店，他昨晚與朋友出去應酬不在家，直到朋友通知家中起火才趕忙跑回家，但為時已晚，只得再趕往醫院。

警方表示，目前醫院方已通知陳男前去領取妻女及母親大體，中午後才有辦法前往警局製作筆錄，警方將進一步偵訊釐清案情。

罹難女童就讀的鳳西國小表示，武姓女童目前就讀三年級，她在校相當活潑，家庭也相當和睦，她爸爸或阿嬤來看她的表演或接送上下課。

附近鄰居表示，陳男全家總共有六口，陳男與越南籍武姓女子均再婚，武女與前夫育有10歲武姓女童，陳男與前妻育有1名就讀高中的兒子。陳男與武女結婚後再生下1女，程姓老婦是陳男的媽媽。

鄰居指出，這家禮品店是家族企業，在地經營已逾30年。平時常會看到程婦牽著武童去上課，武童在週末也常會獨自到旁邊店家買飲料，不料遭遇橫禍。陳男及大兒子分因外出應酬、就學住校逃過一劫。

消防局表示，這起火警發生於今天凌晨4時44分，警消出動28車、62人前往搶救，趕抵現場時發現武女抱著嬰兒在陽台呼救，疑不堪火勢，在想爬上鋁梯時不慎從3樓墜地重傷。

消防員從屋內救出1大1小，但4人被救出時都已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，目前2大1小都已被宣告不治。