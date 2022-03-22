台南家齊、聖功繁星亮眼 紛上台大法律

台南市家齊高中與聖功女中繁星成績亮眼，家齊有50人上榜，8成錄取第一志願學系；聖功有36人錄取，其中以滿級分錄取政大財管的洪莘宥，與通過第一階段高醫醫學的陳昱蓁、中山牙醫的陳盈蓁及錄取台大法律的簡楷潔都皆來高雄路竹國小，也是母校之光。

家齊高中表示，今年繁星推薦共有50人錄取，有七成上立大學及醫學大學，其中3人上台大，2人清華大學，陽交大、成大、政大各錄取1人等。八成學生錄取第一志願學系，進入理想校系就讀，另加上特殊選才招生管道，錄取6人，累計錄取成功大學3人，還有職部學生經由特殊選才錄取高雄大學，表現亮眼。

天主教聖功女中表示，今年繁星推薦錄取及通過醫學系第1階段篩選共36人，錄取清華電機系的楊宜臻表示，自己對藥學與電機都有興趣，曾在自主學習時參與「聚二甲基矽氧烷摩擦起電」的實驗，更肯定自己的興趣。錄取彰師大數學系的王妤，則是從國中開始就熱愛數學，曾獲得「110學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽」第6名，也是唯一女生，期望自己未來在數學領域更精進進，也願意協助培訓學妹的數學能力。

以滿級分錄取政大財管的洪莘宥對寫作十分有興趣，與通過第1階段高醫醫學的陳昱蓁、中山牙醫的陳盈蓁及錄取台大法律的簡楷潔都來自路竹國小，經過國、高中部6年培育，從高中開始有了各自的志向，陳昱蓁希望畢業後能到偏鄉服務，陳盈蓁因著矯正牙齒的經驗而興起成為牙醫師的念頭；簡楷潔則因家人在監獄工作，所以想成為檢察官。錄取台藝大電影系的沈品萱對於拍攝電影及製作節目有興趣，未來希望有機會能到中國傳媒大學當交換生。