繁星推薦錄取90人 新化高中43人上國立大學

大學繁星推薦今放榜，國立新化高中共有90人錄取，43人上國立大學，學校說，今年錄取國立大學比率高於去年，畢業生連續8年考上台清交成政等頂尖名校，師長們都相當欣慰。

新化高中說， 其中有17人錄取頂尖大學，包含台大1人，清大1人，陽明交大1人，成大4人，政大1人，中央2人，中興3人，中山1人，中正1人，台師大1人，台北大1人等。

錄取台大政治學系政治理論組的韓丹文，國中會考成績可以上市區高中，因姐姐曾就讀，選擇新化高中，對政治、法律有興趣，如願考取台大第一志願；錄取國立成功大學工程科學系的唐亦軒，因家住新化放棄台南女中就近入學，且國中時就認識韓丹文，兩人繼續當同學。

錄取國立清華大學理學院學士班的蔡宗達，永康國中畢業選擇就近入學；錄取國立政治大學會計學系的王家駿，在國中老師推薦選擇就近入學來到新化高中。

來自山區玉井國中的林佑恩，家中開中藥店，以藥學系為第一志願，這次如願錄取中國醫藥大學藥學系，希望未來成為一名藥師。