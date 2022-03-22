快訊

蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談我入CPTPP及烏克蘭情勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁星推薦錄取90人 新化高中43人上國立大學

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國立新化高中繁星推薦上榜90人，學校說，今年錄取國立大學比率高於去年。圖／學校提供
國立新化高中繁星推薦上榜90人，學校說，今年錄取國立大學比率高於去年。圖／學校提供

大學繁星推薦今放榜，國立新化高中共有90人錄取，43人上國立大學，學校說，今年錄取國立大學比率高於去年，畢業生連續8年考上台清交成政等頂尖名校，師長們都相當欣慰。

新化高中說， 其中有17人錄取頂尖大學，包含台大1人，清大1人，陽明交大1人，成大4人，政大1人，中央2人，中興3人，中山1人，中正1人，台師大1人，台北大1人等。

錄取台大政治學系政治理論組的韓丹文，國中會考成績可以上市區高中，因姐姐曾就讀，選擇新化高中，對政治、法律有興趣，如願考取台大第一志願；錄取國立成功大學工程科學系的唐亦軒，因家住新化放棄台南女中就近入學，且國中時就認識韓丹文，兩人繼續當同學。

錄取國立清華大學理學院學士班的蔡宗達，永康國中畢業選擇就近入學；錄取國立政治大學會計學系的王家駿，在國中老師推薦選擇就近入學來到新化高中。

來自山區玉井國中的林佑恩，家中開中藥店，以藥學系為第一志願，這次如願錄取中國醫藥大學藥學系，希望未來成為一名藥師。

學測 111學測

延伸閱讀

大學繁星推薦今放榜 金門大學連續3年達錄取滿招

繁星錄取頂大考生分享秘訣：多練習手寫題

大學繁星推薦放榜 她因有顳顎關節症候群而選擇牙醫系

大學繁星推薦放榜 中市華盛頓高中推薦錄取率近7成

相關新聞

繁星錄取頂大考生分享秘訣：多練習手寫題

多名有志從事公職的學生，兩年多前選擇入學國立溪湖高中，今天111年度大學「繁星推薦」放榜，3名學生錄取台大，39名學生分...

屏東潮州高中繁星錄取117人冠全國 頂尖名校全壘打

大學繁星推薦放榜，台灣最南端的國立高級中學潮州高中，報名人數171人，繁星錄取117人，錄取率為0.77%，不僅穩居屏東...

繁星推薦78系無人錄取 成大、清大都有缺額

大學繁星推薦1至7類組今天（3/22）放榜，今年報名人數2萬4732人創歷年新高，1類至7類學群計錄取365所高中所推薦...

父母罹癌校長募款助他安心向學 清寒生不畏逆境摘繁星

高雄市立小港高中111年度繁星推薦有89名學生上榜，錄取中山大學財務管理學系的陳家恩，來自低收入戶、單親家庭，父母又罹癌...

忠明高中繁星好閃亮 17%應屆畢業生提早錄取大學

新課綱的第一屆畢業生，忠明高中在繁星管道開出亮麗的榜單，48名學生錄取台大、清大、交大、成大等36所大學，加上特殊選才，...

蘭陽女中繁星錄取人數創新高 近6成考上國立與醫學相關學系

繁星推薦入學今天放榜，蘭陽女中展現好成績，錄取人數達歷史新高，蘭女今年共有138名學生報名繁星推薦，72名學生上榜，接近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。