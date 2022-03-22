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縣立東港高中繁星成績耀眼 錄取57人半數國立大學

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣立東港高中今年83人報名，錄取57人，上榜率68.67%，台、交、成等國立大學占一半。圖／東港高中提供
屏東縣立東港高中今年83人報名，錄取57人，上榜率68.67%，台、交、成等國立大學占一半。圖／東港高中提供

大學繁星結果今天公布，屏東縣立東港高中今年83人報名，錄取57人，上榜率68.67%，台、交、成等國立大學占一半；其中，考取台灣大學財務金融學系的張念詠，除學測五選四科考出58級分好成績外，繁星校內排名前1%，雖是數理實驗班同學，但對財務金融議題有興趣，選填繁星志願時，毫不猶豫以台大財金為第一志願，也以優異成績順利錄取。

這次榜單中，考取義守大學資訊工程學系的張文睿，因患有中度腦麻，行動上需要有人照顧，與他同班的張念詠與孔文仁是他行動及生活的小幫手，特別是與張文睿同窗6年的孔文仁，從國一入學開始就主動幫忙，一路幫到高三，這樣的同窗情誼難能可貴，孔文仁考上高雄大學資訊管理系。

校長林榮洲說，值得一提的是，繁星錄取57人中有46人，都是本校國中部直升的同學，當中還有幾位是國中會考成績5A、可上都會區明星高中的同學，3年前他們選擇留縣升學，選讀數理實驗班，在學校經過6年一貫學習，如今也獲得豐碩成果，為留校升學做了最佳示範。

他說，去年社區熱心人士捐助專款獎勵就讀本校高中部學生，今年屏東縣政府為鼓勵留縣升學，特別設立「屏東縣政府獎勵優秀國中畢業生升學縣立高中獎學金」，鼓勵優秀學生留縣升學，在這些資源挹注之下，相信可讓學生更深化留縣升學的成效。

學測 111學測

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