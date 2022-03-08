學霸弟「故意考差」不填醫學系 網見理由驚呼 ：天才的煩惱

大學學測成績已於1日公布，考生們也開始準備選填志願、申請入學。一名女網友表示，學霸型的弟弟這次學測數A英自都15級分，只有國文拿到14級分，成績算是相當好的，但弟弟卻因為「考得不夠差」而不開心。原因曝光，網友全跪了，直呼「天才的煩惱」。

一位女網友在《Dcard考試板》以「怎麼說服父母不讀醫學系」為題發文寫道，弟弟這次學測數A、英文、自然拿到15級分、國文14級分，成績相當好，因家裡開診所，爸媽希望弟弟選填醫學系或牙醫系，將來可以接手診所，但弟弟想念的是台大物理，為了填志願的事，這陣子家中氣氛都緊張的。

原PO表示，當初自己學測拿到73級分，爸媽原以為她會拚醫學系，但原PO志在文組，最後偷偷填了台大法律系，所以爸媽就將目標放在弟弟身上。原PO表示，弟弟從小到大成績都比她好，但這次學測，弟弟說為了「儘量讓自己不要考滿級分，所以國文的混合題手寫都沒寫，英文的一題翻譯沒寫」，對答案發現「英文差2分就14級分」時，還覺得相當扼腕。

原PO表示，弟弟因為學測成績「不如預期的差」，正在煩惱該如何說服家人，不要逼他去讀醫學系，弟弟說雖然對生物不排斥，但完全是零興趣，喜歡的物理和數學，想讀台大物理系。原PO也同情弟弟，認為「我弟就是一個可以出國讀書發光發熱的存在呀！好希望家人可以懂…」。

貼文曝光，眾網友驚呼「天才的煩惱」、「天啊！還可以操控自己考多少，膜拜」、「為了不要滿級分故意少寫＝跟鬼一樣」、「居然為了不滿級分而故意空題」、「好厲害，只有看過拚高分，沒看過還可以選擇低分的」、「好奢侈的煩惱」、「真的跪了」。

也有人提供建議，「生物不排斥，那就醫學雙主修物理啊」、「推醫學雙主修物理，然後用物理系畢業」、「說真的，這麼厲害的小孩子去讀物理可能會有什麼不得了的貢獻，台灣真的不需要那麼多『非常聰明』的人去讀醫」、「也許可以請弟弟冷靜且認真的跟爸媽說讀物理系的原因、對畢業的規劃，我想他們覺得這個選擇也很安全的話也許就會同意了！」