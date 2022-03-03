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學測考題難度不一 家長：學生像白老鼠

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
國教行動聯盟理事長陳鐵虎表示，盼能夠將學測15級分的制度改為30級分，增加鑑別考生的能力。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國教行動聯盟理事長陳鐵虎表示，盼能夠將學測15級分的制度改為30級分，增加鑑別考生的能力。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「我的孩子就像是教育實驗的白老鼠！」一位高三家長於記者會激動表示，此次數學考題過難，影響到其他科目的表現。國教行動聯盟副理事長陳國祚表示，歷年數學考題難度相當不穩定，分數變動大，許多學生因為保底心態，而選填不符興趣的志願。他呼籲，教育部應增加選填志願數，並維持考題穩定度。

國教盟呼籲，應降低甄試入學名額比例，並增加國立大學考試入學名額到50%以上，未來的分科測驗也應恢復國文、英文、數學乙的考科，並採百分制，讓考生得以展現自己的實力。

考生的保底戰爭

111學年大學學測成績公布，數A滿級分僅有789人，不到考生的1%。而相較過去109學年滿級分比率為11.22%、110學年則為1.26%。陳國祚指著數據表示，「完成體現了級分制不穩定的缺陷」， 而難度不一的考試也使得學生在申請學校上無所適從。

陳國祚表示，隨著考生不穩定的成績表現，也影響到學校篩選門檻，舉台大地理系為例，109年度要排名在1200名內才能通過一階篩選，但到了110年度僅約排名8千名左右就能通過。他指出，若前一年度通過門檻過高，會導致次年很多考生都不敢填，於是較容易錄取，這狀況也容易使得保底志願落空。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎表示，有學生曾反應一翻開數學考卷，就看到「密密麻麻」的文字，反而一直在題幹中打轉，以致答題時間不足。他強調，數學是要考驗學生的邏輯思考，而非閱讀能力或文學造詣，「台灣未來的競爭力恐被沒有鑑別度的考題摧毀了。」

呼籲增選填志願數

國教盟監事長王立昇說，只有107年數學學測的結果有達成大考中心的設定目標，接下來「不是太簡單，就是太難」，難易度相當不穩。他批評，大考中心應徹底檢討，若明年再發生類似事情，大考中心應有人下台負責。

陳鐵虎表示，盼能夠將學測15級分的制度改為30級分，增加鑑別考生的能力。他也呼籲，考生選填志願數應從6個增加到9個，減少考生因為保底心態而沒有依照興趣、志向選填志願的狀況。

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學測 111學測

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