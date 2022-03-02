學測比預期低5級分恐是「這原因」 考生集體崩潰：要複查嗎？

111學年度學測成績於3月1日放榜，由於本次首採108課綱新制，在考題及答題方面都出現不少變革，考生見各科五標出爐恐是「幾家歡樂幾家愁」。Dcard上一名網友表示放榜當天收到大考中心簡訊，一看成績卻和預期中有所差距，甚至相差達5級分讓他近乎崩潰，也引出許多考生說道有相同情況。

原PO表示，一早收到大考中心簡訊，發現國文、英文、自然科級數都和自己預估的落差3至5級分，不過先前對答案卻幾乎沒什麼錯，讓原PO崩潰問道「該去複查嗎？」沒想到，也釣出許多面臨同樣狀況的考生，「我的文科也吐血，但怕複查更慘」、「我也是欸！英文也差很多」、「我也是...明明寫的很順，成績出來比我想的少一兩級」。

對此有網友指出原因恐出在「手寫題」。關於手寫扣分可能有三大因素：1.筆跡太淡、塗損周邊閱卷記號；2.是否記得簽署姓名加格子圖記確認；3.是否有按照題目要求的分段寫作，建議若有需求可申請複查成績。不過也有網友認為複查成績幫助不大，「複查真的沒用，之前我指考複查結果沒變，而且我真的確定我寫對，還要被多收錢」、「複查只會把答案卡再送一次」。

過來人也分享經驗，認為手寫分數比預期低不要太意外，不信的話可以回顧往年指考成績放榜的文章，要有掉個幾分的心理準備，笑稱大考中心如同「分數小偷」。他也直言經複查後分數變高的機率，大概只比大樂透中頭獎「高出100倍」，但是若花錢查了會安心就去查，不必顧慮複查有沒有機會翻盤成功。