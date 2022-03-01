單親新住民之子 鍾坤達學測51級分盼為弱勢發聲

苗栗縣國立竹南高中鍾坤達幼年喪父，依靠越南來台的母親獨自扶養長大，他感念母親辛勞，學測拚出51級分，自我期許將來能為民喉舌，替弱勢團體發聲。

111學年度學科能力測驗成績今天揭曉，竹南高中今天透過新聞稿指出，全校4科50級分以上有22人，其中就讀語文專才班的鍾坤達為新住民之子，他幼年時喪父，由來自越南的母親獨自以微薄薪資扛起家計，撫養他成長。

校方表示，鍾坤達國中會考成績5A，毅然留在地方升學，高中3年兢兢業業，原本就讀數理專才班，但也一心想為弱勢團體發聲，於是轉讀文組專才班，這次學測獲51級分，希望將來能就讀為民喉舌的科系。

另外，苗栗縣私立建台中學發布新聞稿表示，全校222名學生參加學測，共有29人次單科滿級分，依成績預估國立大學人數可達63人以上；今年數學A考題偏難，但在老師及同學的努力下，數學A達頂標有19人、數學B達頂標14人，英文科有57人達頂標。

校方指出，自然組黃彥瑜4科56級分、5科71級分，除了數A達頂標，其餘國文、英文、社會、自然皆為滿級分，堪稱文武雙全；沒有補習的他，常利用課餘接觸音樂和電競，並且透過觀賽實況分析玩家的戰術與團隊運作，同時也參加校內開設的相關課程。

建台中學表示，社會組榜首阮筠琇總級分57，國文、英文皆滿級分。她出身大湖農家，未參加任何課後補習，配合學校進度踏實認真學習，高二時因為參加營隊活動而接觸到諮商輔導的專業，從此立定志向，希望加入諮商輔導行列，幫助更多的人。