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學測滿級分選資工or醫學？過來人解答反曝「這科系」最賺錢
110年學測成績出爐，許多高三生開始思考學校和科系，因為多少會影響到未來出路，所以每個人都謹慎以待。近日一名網友發問學測滿級分該填「資工系」還是「醫學系」，問題曝光釣出過來人解答。
原PO在PTT發文提及，最近大學學測放榜，弟弟很努力也很幸運的獲得滿級分，但在選填志願時卻猶豫不決，爸媽思想開明表示支持任何決定，但他認為可以詢問有經驗的人，可惜家族裡沒人從事相關行業，「想問已經出社會的大家，如果考了滿級分會怎麼選？」
貼文一出，多數人選擇醫學系，其中又以牙醫系獲得最多推崇，、「醫學不用想了」、「看興趣，但是醫學系的起薪及穩定都好」、「現役住院醫師路過，真心推薦牙醫系，待診所生活品質好又高收入」、「牙醫系真心不騙，錢多工作也輕鬆」。
但也有人提到，「醫生累又沒生活品質 建議還是走理工，爽爽去外商工作」、「資工畢業選擇多，醫學會先被操爆」、「資工才是未來」。
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