桃園育達林子傑繁星拚牙醫 3準臺大生分享求學心得

大學繁星推薦放榜，桃園市育達高中普通科34人錄取國立，和醫學大學一篩，包括北醫牙醫系1人、臺大3人、清大１人、交大１人、政大2 人、成大3人、中山1人、中央2人、中正1人、中興1人。育達已連續10年醫學系和臺、清、交、成、政榜上有名。

通過台北醫學大學牙醫系一階的林子傑表示，因為自己有下顎咬合不正的問題，自小就立志當牙醫，希望幫助和自己有相同困擾的人，解決美觀及口腔健康功能的問題，他深知要擠進牙醫系窄門不容易，所以更加倍努力幾乎每天讀書到深夜，終於獲得好成績。

賴聖雯錄取臺大生命科學系，哥。哥賴聖傑去年育達畢業繁星錄取臺大生物機電工程學系。她說自己當了三年的生物小老師，本身對基因改造和微生物非常有興趣，順利錄取理想學系非常開心。