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繁星推薦放榜 南投旭光高中、暨大附中摘星亮眼

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
大學繁星推薦今放榜，南投縣立旭光高中有66人順利考取公私立大學，錄取率約8成。圖／旭光高中提供
大學繁星推薦今放榜，南投縣立旭光高中有66人順利考取公私立大學，錄取率約8成。圖／旭光高中提供

大學繁星推薦今放榜，南投縣立旭光高中順利錄取公私立大學有66人，錄取率8成，該校榜首黃哲亞錄取交大學資工系；暨大附中則有62人上榜，錄取率達8成5，加上先前透過獨招等管道已錄取的10人，合計72位同學成為準大學生。

暨大附中指出，今年學測該校共73人報名，今繁星放榜有62人順利考取大學，摘星錄取率達8成5，先前另有10人分別錄取高師大、暨大、逢甲、文化、實踐及義守大學等校，因此校內已有72名準大學生，升學表現不俗。

其中，該校學生林湘婷原有機會透過繁星管道錄取台大護理系，但她對醫藥領域較感興趣，因此選系不選校，將第一志願鎖定中國醫藥大學，今順利錄取中國醫大藥學系；卓玟頣、張宇欣則分別錄取政大地政系土地資源規劃組、成大中文系。

而旭光高中今年大學學測共83名學生參加，今天放榜有66人上榜，整體錄取率約8成，考上國立大學及醫學院則有25人，其中該校榜首黃哲亞原能以校排1%透過繁星錄取台大，但他第一志願鎖定交通大學資工系，今也無懸念的順利錄取。

旭光高中國中部直升學生范宸睿、洪晨軒、廖芹微也有好表現，分別錄取成大企管、興大中文、北大中文系；另，布農族金瑞婕、阿美族黃乙瑄因想返鄉從醫奉獻，選填醫療相關科系，今分別考取中國醫大物理治療系、北醫大口腔衛生系。

旭光高中校長何光明說，該校摘星表現不俗，證明就近入學選擇社區高中，不見得會輸給明星高中；暨大附中校長張正彥則建議準大學生，錄取後應利用在校時間提升資訊、語言和時間安排能力，預修大學相關先修課程，為大學生活做準備。

大學繁星推薦今放榜，國立暨大附中順利考取公私立大學有62人，錄取率8成5。圖／暨大附中提供
大學繁星推薦今放榜，國立暨大附中順利考取公私立大學有62人，錄取率8成5。圖／暨大附中提供

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