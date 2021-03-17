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桃園新屋高中第一人！謝珮慈49級分錄取台大

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
新屋高中今年繁星錄取41人，35人錄取國立大學，錄取率85.37%。記者朱冠諭／攝影
新屋高中今年繁星錄取41人，35人錄取國立大學，錄取率85.37%。記者朱冠諭／攝影

110學年繁星推薦錄取名單出爐，創立第4年的新屋高中，首度有學生考上台大。申請上台大農業經濟系的謝珮慈，回憶當年學校草創時期上課環境克難，連操場都沒有，教室還得和國中部共用，如今在學校栽培下錄取，讓她相當高興。

謝珮慈以5科49級分、校排1%成績錄取台大。當年她原本保送桃園高中舞蹈班，但因受傷只好忍痛放棄，並以會考錄取上新屋高中。她說，本來心有不甘，但學校剛創立招生人數少，老師們年輕負有教育熱忱，學生反而獲得更多關照，也讓數學不好的她建立起信心，克服難關。

今年因繁星報名人數增加，全國錄取率從去年62.03%降至60.32%，謝珮慈坦言，自己本來很掙扎，要不要選填比較保守的校系，但有老師鼓勵，加上學校農業特色課程，讓她對農業經濟產生興趣，最後決定放手一搏。未來她希望結合所學，發揚新屋的地方特色，也期許日後將所學回饋給母校。

新屋高中教務主任劉碧琴表示，該校今年繁星錄取41人，35人錄取國立大學，錄取率85.37%；除了謝珮慈考上台大，包括徐信陽同學和江子謙同學，也分別錄取台師大地球科學系和彰師大化學系。

劉碧琴說，這屆學生3年都在營建新校舍的環境裡度過，難免會被施工噪音影響，但大家還是盡己所能，考出令人滿意的學測成績，讓人非常欣慰。

新屋高中學生謝珮慈，靠繁星申請上台大農業經濟系，是該校首度考上台大的學生。記者朱冠諭／攝影
新屋高中學生謝珮慈，靠繁星申請上台大農業經濟系，是該校首度考上台大的學生。記者朱冠諭／攝影
新屋高中學生謝珮慈，靠繁星申請上台大農業經濟系，是該校首度考上台大的學生。記者朱冠諭／攝影
新屋高中學生謝珮慈，靠繁星申請上台大農業經濟系，是該校首度考上台大的學生。記者朱冠諭／攝影

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