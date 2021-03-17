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花蓮學測最高分慈大附中周雨霆 捨台大上陽明交大電機
110年度繁星推薦放榜，花蓮慈大附中表現優異，共41人錄取，其中20人考上頂尖國立大學。該校周雨霆學測59級分是花蓮最高分，看中發展性，捨棄台大選讀陽明交通大學電機系甲組；另國中才從大陸回台就學的林桐宇4科57級分，錄取第一志願台大法律系。
周雨霆因父親也從事電機相關工作，從高一起就立志要念電機，也順利錄取心中第一志願，僅15個名額的陽明交大電機系甲組。
慈濟大學附屬高中校長李玲惠說，雨霆文武雙全，除了是學霸，羽球、排球也打得很出色，他還很有自己的想法，會選擇陽明交大，是因為電機系甲組是該校重點栽培對象，4年畢業後，還會公費送出國深造。
她說，雨霆也評估，陽明和交通兩校合併後相關的論文等學術研究更紮實，因此一直以該校電機系甲組為目標，就算學測成績出爐，雨霆成為花蓮最高分，3所學校醫學系相繼打電話向他招手，雨霆也沒有改變志向。
另一位57級分的林桐宇，小時候隨父親赴大陸經商，6年前才從雲南昆明回台念國中。他說，剛回國時要重新學注音，還有一些口音，常被誤認為是原住民或新住民。
林桐宇非常關心國際局勢，尤其是美、中、台三角關係，還有台海兩岸情勢都是他關注焦點。他的口才便給，領導統御能力強，具有大將之風，也是學校班聯會會長，在慈大附中參加多元活動，開啟對人生不同的想法，以成為一個「有法律素養的企業家」為人生目標，並將台大法律系列為第一志願。
校長李玲惠說，包括繁星推薦及特殊選才管道，學校已有45名學生，超過四分之一提早成為準大學生，期許學生善用畢業前這段時間，先修大學先修課程，並提前涉獵大學科系的相關知識，積極儲備各項能力。
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