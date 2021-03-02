新北唯二滿級分 時雨中學蔡昕洋圓夢醫科

110年大學學測成績放榜，因數學、英文等科目難度提升，滿級分的人數也創新低，而新北市五選四科選考滿級分的學生有兩位，其一便出自瑞芳區的時雨中學，學生蔡昕洋六年來住宿節省通勤時間，單純環境下學習成效加倍，讓他與考上台大醫科的夢想越發靠近。

110年大學學測難度提升，其中數學頂標僅11級分，15級分更相較109年少了1.3萬人，然而時雨中學今年學測放榜成績不俗，從淡水住校就讀國高中的學生蔡昕洋，更考出五選四科選考60級分，是全新北市唯二的滿級分狀元。

學測60滿級分學生蔡昕洋表示，雖然來自淡水，但來到瑞芳讀書後，上學、生活都在校園，節省不少交通時間專心學習，單純的環境，除了在功課上獲得學習的成就感，靠著桌球等運動也能抒發情緒、維持體能健康，學習的小撇步，建議國英文要廣泛閱讀，最好也要有答錯紀錄跟英文生字的小筆記，而英文文法與理科就是將範圍內的記熟，最好能默記到能清楚是哪個課本的章節，課堂中，仔細整理重點問題再向老師詢問，這些都能幫助他考試順利，心情也放鬆自然。

時雨中學校長許元利表示，普通科學生在時雨中學，私立學校的課業壓力不小，但單純讀書、做學問的態度，培養規律良好的生活習慣，在金瓜石的名勝風景中，輔助學生一步步達到夢想科系，接近人生目標。