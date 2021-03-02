怎填志願？台大生教選系 示警理組必修課有「這2字」先不要

110學測放榜，緊接著重要的「選填志願」環節也攸關考生未來的就業景況。日前，一名台大生就PO文分享3大類組該如何選填志願，讓許多網友直呼中肯！

該台大生以「過來人」身分在PTT高中板發文提供「110年選系指南」，他首先坦言如果是一般人建議選系，先去看看該系的必修課程，如果看了會想吐就不要選。

他分享一類組選科系方法，如果喜歡背東西可以選法律系，考到資格後很容易找工作，也可以選擇商科，但他直言「商科非常吃校名，台大、政大以外光是找實習就較不順利」。若是想進銀行體系工作，可選擇財金系、會計系，但若方向不確定，可選擇資管系，不喜歡管理就跳軟體，另外，他也坦言「不太建議選文科，畢竟台灣的社會現實是低薪，但不代表他們沒有價值，只是老闆看不到」。

二類組的話，他則建議先看必修課，「力學」2字越多的排越後面，他也調侃「這世界早就不需要力學就可以運作了」，把時間拿來修電學和程式，所以大家才會推電資，正妹學生也多。另外，如果對理學有興趣，據說物理數學發展較好，至於電機系必修課滿滿電學，但選修技能廣泛，也可朝資工發展，「薪水方面是台灣電機永遠第一，但出國發展性則是資工較大」。

他接著表示三類組是數不盡的重考生只為當上醫生付出自己的青春，也有許多三類學生選擇醫科以外的科系，但台灣生字輩的科系並不好過，醫牙藥以外的科系較常抱怨薪水，值得一提的是，不知為何治療相關科系的女生極多。

文末，這位台大生也坦言，如果只執著在選校請選台大，但後果自負，他最近才體認到找工作還真的可能要跨領域才行，「每一篇面試的教學文章都說不可以說自己學的很快，我現在懂了，因為在別人眼中只有『讀台大等於學得很快』」。

文章曝光後，引起網友熱議，紛紛留言「有台大IP就有說服力」、「懶人包：醫牙電資財法>others」、「原來電資美女如雲，看來我不該念醫牙的」、「醫牙之外都差不多，看興趣選就好」，也有內行網友呼應原PO，「事實上傳統力學確實是已經遇到瓶頸，剩下流固分析還稍微可以拿來研究，尤其是現在電動車、自動駕駛正夯，不管哪國所需要的職缺都是資訊人才遠高於傳統力學人才」，但也有人認為「汽車工業、航太科技，一堆都是力學」，並非原PO說的如此悲觀。