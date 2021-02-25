學測一階同分太多恐落榜！ 超篩級分不公開 補教：很瞎

學測昨放榜，數學成績大動盪，補教業者點出今年落點將是大工程，不僅數學頂標較去年落差3級分，高分群更是「懸崖式崩落」，科系落點恐要大洗牌，即便已大略算出落點位置，熱門科系若一階「同分」者過多，就要進入超篩程序，但各科系超篩分數不曾公開，升學輔導專家劉駿豪批評「很瞎」，呼籲甄選會應公開各科系超篩分數，否則考生僅能填六志願，若落點不精準有極大可能摃龜，浪費志願也影響升學。

今年已升大一的黃姓學生表示，去年學測填妥6志願，其中有5志願皆達第一階段門檻，卻在超篩比序中被刷掉，所幸最後一個志願有錄取，差點就得指考。他說，能理解招生單位避免考生「分分計較」，要依興趣選填志向，但照現行規定，即便照著興趣走，也不一定真能拿到一階門票。

台中市僑泰高中校長溫順德日前在本報投書時表示，今年數學成績大幅下降，但國文前標雖擺脫與頂標同分，但十至十四級分人數卻高達近七成。連兩年頂大超篩，預期今年可回歸正軌，但中前段糊成一片，另類超篩恐將出現，讓考生惴慄不安。

劉駿豪表示，甄選會是為避免科系排名，影響考生選擇，因此不公開超篩級分。但他認為，現在個人申請科系科目只能「五選四」，已不是總級分時代，甄選會公布超篩級分，僅是作為考生落點參考，讓考生能精準落點，避免志趣落空，應公開透明。

全國高中學校教育產業工會理事長高孟琳則說，每年都呼籲要公開超篩成績，讓資訊透明，但甄選會始終沒公布，教學現場只能呼籲考生是要鎖定自己想念的科系，了解科系篩選標準，不要盲目跟從「熱門科系」。

大學招生委員會聯合會表示，每年學生志願意向都會變動，前一年的篩選無法代表當年度學生選填動向，也不適合作為完全評估依據。目前大學端對不公布同級分超篩選的級分和有一定共識，以免影響考生選擇切合興趣性向的校系。

招聯會表示，大學甄選會有公布大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表，建議考生善用大考中心公布的「2 至 4 科不同科目組合級分人數百分比累計表」，透過校內老師輔導，評估自己的興趣、能力、性向來選填志願。

劉駿豪說，過去建議考生選填志願時，「2系進攻、2系差不多、2系保守」，今年則建議考生必須動手試估科系分數，不能再憑感覺，考生可參考106年數學、英文科級分，另則搭配國英數社、國英數自、國英數、英數自、國英社等五種組合去配落點。