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父母強迫念不愛的科系怎麼辦？網一面倒回：別讓自己後悔

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上詢問該如何說服父母讓自己讀喜歡的大學科系，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前在網路上詢問該如何說服父母讓自己讀喜歡的大學科系，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

110大學學測於昨日(24日)放榜，許多考生紛紛關心自己成績可就讀哪間大學，不過，一名網友今日在網路上無奈透露在選大學上和父母的分歧，表示父母強迫自己選擇沒興趣的科系，希望有網友能給予建議，此文一出，引發熱議。

一名網友日前在PTT的SeniorHigh板上發文，表示大學志願選填即將到來，但自己還在學校與科系間猶豫不定，沒想到父母直接指定去念成功大學系統及船舶機電工程系(造船類)，認為成大生活機能佳又資源豐富，是南臺灣的好選擇。

而原PO偏向就讀資訊工程系(資工系)遭家人強烈反對，表示資工汰換速度快，競爭又激烈，也不覺得原PO對資訊有興趣，因此原PO的志願序目前把成大系統及船舶機電工程系排第一，中央大學的資訊工程系排第二，但家人強勢的決定，讓原PO無法諒解，苦無辦法下，只能上網請教大家能否給予可以說服家人的方法。

網友一面倒要原PO堅持所愛的科系，「資工是未來趨勢，再不濟也是維持現狀去IC廠系統廠，其實也還不錯，所以選資工就對了」、「自己的人生自己負責」、「同學你聽過Fintech嗎？這是全球趨勢，資工未來會很強手」、「我是覺得你就填中央資工吧，但你要有決心拚到頂尖」、「之後選錯了，你也不可能要你父母負責，不要為了這種小事影響你的人生」、「你已經有決定就放手填吧，不要讓自己後悔」、「講白一點以後出入絕對中央資工樂勝許多」。

但也有少部分網友認為成大較好，「造船不錯吧，國艦國造很需要這方面人才」、「我有個畢業7-8年成大系統及船舶機電工程畢業，學長現在薪水超高」、「是我會聽他們的話填成大，我覺得成大你不會後悔，選成功大學吧，四大和中央大學有點差距」、「台灣這幾年有在扶植造船是真的啊，所以研發相關的人會很缺才是，而且南部就是台灣造船工業重鎮，成大有地利之便」。

110學測 學測

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