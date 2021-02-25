父母強迫念不愛的科系怎麼辦？網一面倒回：別讓自己後悔

110大學學測於昨日(24日)放榜，許多考生紛紛關心自己成績可就讀哪間大學，不過，一名網友今日在網路上無奈透露在選大學上和父母的分歧，表示父母強迫自己選擇沒興趣的科系，希望有網友能給予建議，此文一出，引發熱議。

一名網友日前在PTT的SeniorHigh板上發文，表示大學志願選填即將到來，但自己還在學校與科系間猶豫不定，沒想到父母直接指定去念成功大學系統及船舶機電工程系(造船類)，認為成大生活機能佳又資源豐富，是南臺灣的好選擇。

而原PO偏向就讀資訊工程系(資工系)遭家人強烈反對，表示資工汰換速度快，競爭又激烈，也不覺得原PO對資訊有興趣，因此原PO的志願序目前把成大系統及船舶機電工程系排第一，中央大學的資訊工程系排第二，但家人強勢的決定，讓原PO無法諒解，苦無辦法下，只能上網請教大家能否給予可以說服家人的方法。

網友一面倒要原PO堅持所愛的科系，「資工是未來趨勢，再不濟也是維持現狀去IC廠系統廠，其實也還不錯，所以選資工就對了」、「自己的人生自己負責」、「同學你聽過Fintech嗎？這是全球趨勢，資工未來會很強手」、「我是覺得你就填中央資工吧，但你要有決心拚到頂尖」、「之後選錯了，你也不可能要你父母負責，不要為了這種小事影響你的人生」、「你已經有決定就放手填吧，不要讓自己後悔」、「講白一點以後出入絕對中央資工樂勝許多」。

但也有少部分網友認為成大較好，「造船不錯吧，國艦國造很需要這方面人才」、「我有個畢業7-8年成大系統及船舶機電工程畢業，學長現在薪水超高」、「是我會聽他們的話填成大，我覺得成大你不會後悔，選成功大學吧，四大和中央大學有點差距」、「台灣這幾年有在扶植造船是真的啊，所以研發相關的人會很缺才是，而且南部就是台灣造船工業重鎮，成大有地利之便」。