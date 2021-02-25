學測分數可上清交、國立大學 他想念水產養殖急問網友怎選擇？

學測放榜後，不少學生都面臨選什麼樣的科系、志願該怎麼填的難題，一名考生由於想選的系太冷門很少學校有開，在選系與選校之間猶豫不決，便上網詢問網友的意見。

一位高中生在PTT高中板發文，標題是「選擇有興趣的冷門系或中字青椒」，他表示學測分數大概落在國立中字輩和清大、交大附近，但偏好海洋大學的水產養殖系，煩惱是要不看大學、選有興趣的冷門科系，還是看學校的名號而選擇志願？

網友煩惱該選系還選校？圖／取自PTT

該文一出，引起網友熱烈討論，有人認為「你家有錢選興趣，沒錢選電資」、「沒背景就等有錢再追求興趣」、「你家有十億以上再先考慮興趣，其他就先看錢景」、「感覺養殖業要有家底耶」。

多數人建議原PO「先了解水產養殖到底在學什麼、未來出路，說不定和你想像的差很多」、「你如果非常非常非常篤定水產養殖在幹嘛(不是幻想的)且家境允許，那可以選」、「另一個可能的路線是念青椒中字相關系(生科or農院) ，然後研究所念水產養殖」、「要連畢業後出路一起考慮，你家有魚池或資金讓你投入這行業嗎？還是有什麼企業？」、「最好看一下裡面必選修，然後再看看那些會進怎樣的公司」、「光電正紅時，不少人以為有光有電很潮，聽了就走路有風，然後就自認進去聯發科、google是必然的，結果念的東西根本物理系2.0」、「中山有海院，可以自己去查資料看看適不適合你」、「成大生科有部分養殖的課」。

也有人認為「興趣確定的話可直接選」、「慎選科系，別埋了自己專長」、「真的有興趣能堅毅克服挫折，就勇敢去做，不要繞路，搞那自己沒興趣的，消磨意志浪費青春」。