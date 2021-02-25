快訊

獨／疑涉炒股風波 台蠟董座遭調查局約談

中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

學測分數可上清交、國立大學 他想念水產養殖急問網友怎選擇？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名考生想選的水產養殖系太冷門，在選系或選校之間猶豫不決。示意圖／聯合報系資料照片
一名考生想選的水產養殖系太冷門，在選系或選校之間猶豫不決。示意圖／聯合報系資料照片

學測放榜後，不少學生都面臨選什麼樣的科系、志願該怎麼填的難題，一名考生由於想選的系太冷門很少學校有開，在選系與選校之間猶豫不決，便上網詢問網友的意見。

一位高中生在PTT高中板發文，標題是「選擇有興趣的冷門系或中字青椒」，他表示學測分數大概落在國立中字輩和清大交大附近，但偏好海洋大學的水產養殖系，煩惱是要不看大學、選有興趣的冷門科系，還是看學校的名號而選擇志願？

網友煩惱該選系還選校？圖／取自PTT
網友煩惱該選系還選校？圖／取自PTT

該文一出，引起網友熱烈討論，有人認為「你家有錢選興趣，沒錢選電資」、「沒背景就等有錢再追求興趣」、「你家有十億以上再先考慮興趣，其他就先看錢景」、「感覺養殖業要有家底耶」。

多數人建議原PO「先了解水產養殖到底在學什麼、未來出路，說不定和你想像的差很多」、「你如果非常非常非常篤定水產養殖在幹嘛(不是幻想的)且家境允許，那可以選」、「另一個可能的路線是念青椒中字相關系(生科or農院) ，然後研究所念水產養殖」、「要連畢業後出路一起考慮，你家有魚池或資金讓你投入這行業嗎？還是有什麼企業？」、「最好看一下裡面必選修，然後再看看那些會進怎樣的公司」、「光電正紅時，不少人以為有光有電很潮，聽了就走路有風，然後就自認進去聯發科、google是必然的，結果念的東西根本物理系2.0」、「中山有海院，可以自己去查資料看看適不適合你」、「成大生科有部分養殖的課」。

也有人認為「興趣確定的話可直接選」、「慎選科系，別埋了自己專長」、「真的有興趣能堅毅克服挫折，就勇敢去做，不要繞路，搞那自己沒興趣的，消磨意志浪費青春」。

110學測 學測 填志願 清大 交大

延伸閱讀

台大門檻估52級分…他學測考56級想念藥學系 網友力勸：保證後悔

110學測成績公布！不想考指考 必看選填志願、申請入學詳細教學

學測54級分只求上台大 網友分析4科系疾呼：拜託不要隨便選

建中生許願「台大沒有比較好」 律師曝當年這決定拯救了他

相關新聞

台大門檻估52級分…他學測考56級想念藥學系 網友力勸：保證後悔

110學測於昨（24）日放榜，大考中心公告各科五標，其中數學科頂標僅11級分，是近四年新低，補教推估各校系個人申請一階（四科）篩選分數恐比去年少1到5級分，進台大門檻約為52、53級分，醫學系最低58級分，但台大及陽明醫學系仍要四科60級分

黎明高中估40人次醫牙系及台清交頂大 分享滿級分經驗

學測成績公布，黎明高中今天做繁星輔導，學校對應去年累積人數預估落點，高三應屆學生四科總級分達到去年可上醫牙學系及台清交成...

學測54級分只求上台大 網友分析4科系疾呼：拜託不要隨便選

110大學學測於24日公布成績，學生們也開始做落點預測準備填志願或備戰指考，補教推估台大自然組科系約53級分、文組門檻約52級分，一名考生貼出學測成績54級分，表明只想上台大，任何科系都可以考慮，引起熱烈討論

父母強迫念不愛的科系怎麼辦？網一面倒回：別讓自己後悔

110大學學測於昨日(24日)放榜，許多考生紛紛關心自己成績可就讀哪間大學，不過，一名網友今日在網路上無奈透露在選大學上和父母的分歧，表示父母強迫自己選擇沒興趣的科系，希望有網友能給予建議，此文一出，引發熱議。

學測分數可上清交、國立大學 他想念水產養殖急問網友怎選擇？

學測放榜後，不少學生都面臨選什麼樣的科系、志願該怎麼填的難題，一名考生由於想選的系太冷門很少學校有開，在選系與選校之間猶豫不決，便上網詢問網友的意見...

超級訂正王！在校成績沒最突出 「考後100分」助他學測拿滿級分

110學年度學測昨天公布成績，國立嘉義高中參加學測學生中，國英數自四科滿級分（60級分）共6人，其中數資班學生蕭展毅平時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。