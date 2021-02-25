學測54級分只求上台大 網友分析4科系疾呼：拜託不要隨便選

110大學學測於24日公布成績，學生們也開始做落點預測準備填志願或備戰指考，補教推估台大自然組科系約53級分、文組門檻約52級分，一名考生貼出學測成績54級分，表明只想上台大，任何科系都可以考慮，引起熱烈討論。

一位剛考完學測的高中生在PTT高中版發文，四科成績是「國文15、英文13、數學12、自然14」共54級分，他表示不考慮指考「只求上台大，目前腦筋一片混亂，無法思考，台大任何科系均能考慮」，請網友幫他算一下能不能上。

原PO表示不考指考，只求上台大，任何科系均能考慮。圖／取自PTT

網友看到成績後，紛紛奉勸原PO「指日可待」、「指考吧」、「別去台大沒路用的系啦，真的會誤你四年」、「指考比轉系容易吧」、「別想轉系，想著一次到那個科系比較實際」、「朋友昆蟲想轉系到畢業都失敗給你參考」、「去年隨便填一個系，每天都會在後悔與自卑中」、「拜託不要隨便選系，選到不適合的會很痛苦」。

也有人分析「台大森林去年超篩53，地質科學54，農藝55，祝你好運」、「園藝應該可以」、「選系再轉學考」、「就算現在拚到台大的這個校名，但對未來是否真的有幫助還是要想清楚看看」、「如果你真的那麼想要台大那也沒關係，路是自己走出來的，不要後悔就好」。