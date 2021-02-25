台大門檻估52級分…他學測考56級想念藥學系 網友力勸：保證後悔

110學測於昨（24）日放榜，大考中心公告各科五標，其中數學科頂標僅11級分，是近四年新低，補教推估各校系個人申請一階（四科）篩選分數恐比去年少1到5級分，進台大門檻約為52、53級分，醫學系最低58級分，但台大及陽明醫學系仍要四科60級分。

一名高中生在PTT高中版PO出自己的學測成績，「國文14、英文15、數學12、自然15」共56級分，請網友幫他算一下能不能上他想進的藥學系，「我是重考生 我知道這大概是我的極限了」。網友紛紛表示這分數相當有機會，「穩了」、「有吧，北醫藥兩個組去年超篩都57」。

原PO學測成績「國文14、英文15、數學12、自然15」共56級分。圖／取自PTT

不過也有許多人力勸原PO別念藥學系「不要唸藥學，保證後悔，這分數隨便填一個二類都可以拜託」、「念藥學不如念電資，中山中央以上就好」、「藥學路過，不喜歡藥學或是不喜歡背，就是重考」、「藥學是很背的理科學門是真的」、「藥學<電資」、「真的別念藥學，過幾年還是會想重考」、「通常進了藥學都會很想拚醫」、「藥學畢業，一堆人重考，請三思」。

有網友建議「如果喜歡穩定或是喜歡三類的話可以念」、「2、3類生活差很多啦，以前同學也是藥學跟資工各占一半，看未來想要啥生活而已」、「藥學就3類版公務人員，只是沒人設限只能去醫院，自己藥局經營的起來也是好賺，不然去藥廠也不是沒前途」、「比上不足比下有餘啦，只是通常進了藥學都會很想拚醫內轉大系，一堆人搶破頭要進，也一堆人要轉出」。