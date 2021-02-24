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台南明星高中學測成績亮麗 聖功女中2人59級分

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市聖功女中學測成績成績亮眼，兩學生4科59級分。圖／本報資料照片
台南市聖功女中學測成績成績亮眼，兩學生4科59級分。圖／本報資料照片

學測成績公布，台南市家齊高中4科50級分以達5%，聖功女中各科達全國頂標共217人次，長榮中學4科達50級分以上共24人，均表現亮眼。

家齊高中表示，除5%達4科50級分以上，單科部分，國文科4成達頂標，社會科超過5成頂標，英文科及數學科有3成達前標，自然科則4 成前標，學測成績亮眼。

聖功女中實驗班每10人就有3人總級分達全國頂標，8人達前標。學生田庭瑄、黃芝辰總級分59分，均為奧林匹亞全國複賽的選手，預估可進入國立醫學系及台大電機系。

聖功女中表示，接下來的大學繁星及申請期程，將為同學開辦系列的備審資料、面試技巧工作坊，輔導同學進入理想科系。另外還有專心力拼指考的同學，也已安心的跟著校方安排的複習期程，相信也能發揮潛力，成功達陣。

長榮中學4科50級分以上有24人，校長許德勝表示，資料顯示，今年學測考題難度提高，鑑別度也提升，長中學生並未因考題偏難而受影響，成績反而比去年好，相當難得。

110學測 學測

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