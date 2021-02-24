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旭光高中學測榜首黃哲亞捨台大 鎖定交大資工系

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣立旭光高中黃哲亞5科69級分可望繁星錄取台大，但他選系不選校，鎖定交大資工系。圖／旭光高中提供
南投縣立旭光高中黃哲亞5科69級分可望繁星錄取台大，但他選系不選校，鎖定交大資工系。圖／旭光高中提供

大學學測成績今出爐，南投縣立旭光高中黃哲亞5科69級分，以自然組4科總分54級分、社會組56級分榮登該校雙冠王，可望以校排1%透過繁星錄取國立台灣大學，但他嚮往程式設計工作，因此選系不選校，鎖定考取交通大學資工系。

旭光高中指出，今年大學報考人數共12萬8606人，本次該校共224人應考，自然組有91人、社會組120人、體育班13人，其中以黃哲亞5科69級分榮登全校最高分，還分以4科54級分、56級稱霸該校自然組、社會組，成為雙冠王。

而黃是旭光高中國中部學生，從小對自我要求就很高，國中時成績就相當優異，畢業後選擇直升高中，在校學習從不懈怠，不僅始終保持校排名1％的好成績，興趣多元，參加科展獲中區特優及全國獎項，也曾榮獲文學獎小說類首獎。

黃哲亞在國、英、數、社、自5科成績都達到頂標，社會科還拿下15滿級分，而其5科69級分、校排名1％，繁星可望錄取台大；但他表示，自己喜歡寫程式，高中已學過C++等程式，因只想讀資工，選系不選校，鎖定交大當第一志願。

旭光高中校長何光明則說，哲亞雖可上台大其他科系，但他未來想從事程式設計工作，目標明確，將捨台大選交大，而他3年前成績達台中一中標準，但選擇直升除具繁星優勢，也能獲較多照顧及資源，足見留在社區高中同樣能上頂尖大學。

110學測 學測 交大

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