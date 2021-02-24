建中生許願「台大沒有比較好」 律師曝當年這決定拯救了他

110學年度學測成績揭曉，今年因高分群人數大減，專家預估個人申請自然組4科53級分、社會組4科52級分有望進台大，但真的擠進台大就能一帆風順嗎？律師呂秋遠在臉書上分享一張「建中學弟許願單」，只見紙條上寫著斗大的7個字「台大沒有比較好」，一張許願單讓呂秋遠沉浸在當年填志願的回憶中，他吐露交志願卡前夕緊張到失眠，甚至差點因為迷思做出影響人生的重大抉擇。

呂秋遠在臉書分享一張「建中學弟許願單」照片，只見許願單上寫著「台大沒有比較好」，短短7個字卻讓呂反思「我們都以為高中生就是想上台大就讀，為什麼他竟然會寫下這句話」，一張不同於大多數考生「進台大夢想」的許願單，讓呂秋遠跌入當年準備填志願的回憶中。

經過落點分析評估後，呂秋遠原本填志願卡的策略是「只要是台大，就排序在前面」，接著才輪到政大，為了擠進台大，呂秋遠直呼當時「不管是什麼科系，都願意去」。原以為填完志願卡就能安心好眠，但因為將「台大圖書館系」排在所有政大科系之前，卻讓呂秋遠失眠了，他回憶當時心中冒出一個聲音不斷地說「你以後要當圖書館員嗎？」，越想越慌後，呂乾脆重填整張志願卡、改成「不是台大優先」才安心入睡。

最後，呂秋遠進入政大就讀，直到博士班才進了台大學習，他表示當時選校的迷思很嚴重，多數人認為台大無論如何就是比政大好，但卻無法說出「為何台大比政大好」的理由。事隔30多年回頭再看，呂秋遠表示當年失眠重填志願卡「拯救了自己」，他認為，若懵懵懂懂地進了台大某個不感興趣的科系，加上同儕壓力，可能會從此一蹶不振、對學習不再抱有興趣。

呂秋遠提到，即使後來自己成為台大畢業生也無法肯定「台大比較好」，但他認為找到自己喜歡的學問，在適合自己的環境中學習，肯定比較好。最後他勉勵所有考生，不論學測分數高低，都僅是一時的測驗結果，「不代表人生的分數就是這樣」，若考不好也不必擔心，「或許是上天要我們嘗試另一個可能而已」，與其抱著「選校迷思」不放，找到自己學習的興趣才是最重要的事情。