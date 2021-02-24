雲林縣榜首在永年高中 周民恩活躍式讀書考五科滿級分

學測成績今天公布，永年高中傳捷報！應屆考生周民恩是雲林縣應屆唯一學測75滿級分榜首，校方一獲知消息送上紅榜祝賀，也立即打電話向家長報喜，周的雙親開心直呼「恭喜孩子，是他的努力有了回報！」出身麥寮鄉下的周民恩分享奪高分的關鍵方法，「除自我約束，活用所學也很重要，相輔相成讀書效率才會高」。

家住麥寮興華村，爸媽皆為普通上班族，周民恩說自己的生長環境單純「就是庄腳所在」，沒有太多樣的生活誘惑是原因之一，再者是父母親從小就要求寫字要工整及準時上床睡覺，日久養成自律性格。

周民恩國小成績就很傑出，國中開始就讀永年高中，國三會考成績5A6+，他謙稱當時並沒有發揮實力，不過因為在校保持頂端，周國中畢業直升高中部，也持續獲學校學費全免獎學金，他說，這次成績是當時立下的目標，希望回饋學校栽培，考取全縣、甚至全國榜首榮耀師長和家人，今如願考取五科滿級分，大家開心為他喝采。

「學測選科」108學年度開始實施，最多參採四科成績，理組多選考國文、英文、數學、自然，文組則未選考自然，而是選考社會；理組的周民恩認為，每項科目知識其實有相似之處，搞懂後可融會貫通，因此此次學測他仍報考五科，且五科全拿滿級分，十分不易，也展現出他靈活的讀書功力。

思考也很活躍的周民恩分享，他是「把時間用在對的地方」，上課時專心聽課、吸收知識，下課時專心複習、理出一套適合自己閱讀的筆記，其餘時間好好休息，飽讀知識也養足體力；曾教過周民恩歷史的校長張榮聰也稱讚得意門生邏輯、統整及思考能力很強。

張榮聰表示，學校除注重學科、多元學習能力，也採用聯合報系「好讀周報」、品學堂「閱讀素養」雙管齊下，培養學子閱讀能力，曾有7位學生國中會考作文滿分；周民恩國中至今也參加連六年聯合報暑期作文營，這次學測作文滿級分，應證平時累積的實力。