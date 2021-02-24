學測／英文科鑑別度最佳 國文科中高分群仍偏多

大學學測哪科難易度最佳？大考中心今天舉行學測成績說明會，主任周兆民指出，英文科各級分人數都在10％以下，分布均勻，鑑別度最符合大考中心所追求的目標。數學科今年滿級分人數僅占1.26％，大考中心認為較理想的範圍是2％到5％；國文科則是中高分群太多，9到13級分人數都超過10％，推估是國文為母語，考生較熟悉。

大考中心攤開各科各級分人數百分比累計表，英文科各級分人數都不超過10％，多年來一直是鑑別度最佳的科目。不過英文也有Ｍ型化趨勢，大考中心周兆民坦言，英文科成績分布確實出現兩個「小峰」，11到12級分，以及4到5級分人數，較其他級分多。

至於國文科，今年頂標13級分、前標12級分，雖擺脫過去兩年頂標、前標都為13級分的魔咒，但考生人群聚在中高分群，9到13級分人數都超過10％。周兆民指出，國文為母語，相較於其他科，仍屬考生較熟悉的科目。

數學科則偏難，今年滿級分人數僅1558人，比去年減少1.3萬。加總今年12級分到滿級分人數，也少於去年滿級分人數1.4萬。周兆民指出，數學難的原因有二，第一是全卷題目數是五科最少，錯一題對分數影響較大，第二是難題一增加，學生思考運算的時間變少，心理上受影響。

周兆民表示，這兩年數學難、易落差較大是事實，原因是數學科全卷只有20題是五科最少，其次是國文42題、英文56題、自然68題、社會72題。假設數學錯1題影響1級分，那其他科都要錯3到4題才會影響一級分。

其次，周兆民說，數學易題多時，考生有較充裕時間驗算和思考難題解法，反之，若難題多，考生驗算和思考難題的時間較少。其實，今年難題數在大考中心預估範圍內，但推估考生作答受心理因素影響。數學滿級分人數1558人占1.26％，大考中心認為滿級分人數占2％到5％較合理。